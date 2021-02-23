https://ria.ru/20210223/iran-1598652392.html

В Иране рассказали о центрифугах для обогащения урана нового поколения

В Иране рассказали о центрифугах для обогащения урана нового поколения

Иран продолжает устанавливать центрифуги новых поколений с большими мощностями для обогащения урана, заявил во вторник официальный представитель правительства... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T13:13

2021-02-23T13:13

2021-02-23T13:13

али рабии

магатэ

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Иран продолжает устанавливать центрифуги новых поколений с большими мощностями для обогащения урана, заявил во вторник официальный представитель правительства страны Али Рабии."Количество центрифуг новых поколений, установленных на ядерных объектах в Фордо и Натанзе, в настоящий момент – 492 машины IR-2M, в которые уже подан газ, идет монтаж еще 492 центрифуг этого поколения. Надеюсь, что в течение следующего месяца процесс завершится. Два полных каскада центрифуг IR-4 уже установлены. Идет доработка инфраструктуры для двух каскадов центрифуг IR-6 в Фордо, которые в настоящий момент устанавливаются", - сказал Рабии в ходе брифинга.В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны.В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20%, а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.

https://ria.ru/20210222/iran-1598549441.html

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иран

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али рабии, магатэ, иран, в мире