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В индийском Уттаракханде признали погибшими пропавших при сходе ледника
В индийском Уттаракханде признали погибшими пропавших при сходе ледника
Власти индийского штата Уттаракханд признали погибшими всех пропавших без вести при сходе ледника, говорится в уведомлении, подписанном замминистра... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:10
2021-02-23T12:10
уттаракханд
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Власти индийского штата Уттаракханд признали погибшими всех пропавших без вести при сходе ледника, говорится в уведомлении, подписанном замминистра здравоохранения штата Амитом Неги.Сошедший 7 февраля в округе Чамоли ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повредило строящуюся гидроэлектростанцию компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.После схода ледника пропавшими без вести числились 204 человека, в том числе 139 человек, работавших на гидроэлектростанции "Тапован", 53 человека с электростанции "Ришиганга" и 12 жителей окрестных деревень. Согласно данным полиции, спасатели обнаружили тела 70 погибших, поисковая операция продолжается.Правительство сослалось на закон о регистрации рождений и смертей 1969 года, который позволяет в ряде случаев объявить пропавших без вести погибшими без обязательного в обычных случаях срока ожидания в 7 лет. Отмечается, что семьи пропавших без вести должны представить письменное уведомление и получить свидетельство о смерти, что поможет в получении компенсации за гибель родственника.Ранее правительство штата сообщило о выплате родственникам погибших по 400 тысяч рупий (5,5 тысячи долларов), в свою очередь правительство Индии перечислит каждой семье по 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов).
https://ria.ru/20210219/indiya-1598123791.html
https://ria.ru/20210207/propavshie-1596425501.html
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уттаракханд, индия, в мире

В индийском Уттаракханде признали погибшими пропавших при сходе ледника

12:10 23.02.2021
 
© REUTERS / StringerИндо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия
Индо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© REUTERS / Stringer
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Власти индийского штата Уттаракханд признали погибшими всех пропавших без вести при сходе ледника, говорится в уведомлении, подписанном замминистра здравоохранения штата Амитом Неги.
Сошедший 7 февраля в округе Чамоли ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повредило строящуюся гидроэлектростанцию компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.
Индо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 09:32
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62
После схода ледника пропавшими без вести числились 204 человека, в том числе 139 человек, работавших на гидроэлектростанции "Тапован", 53 человека с электростанции "Ришиганга" и 12 жителей окрестных деревень. Согласно данным полиции, спасатели обнаружили тела 70 погибших, поисковая операция продолжается.
"При нормальных обстоятельствах свидетельства о рождении и смерти выдаются лицу по месту его рождения или смерти. Но в исключительных обстоятельствах, таких как катастрофа в Чамоли, если пропавший человек, возможно, мертв, но его тело еще не найдено, в этом случае власти могут объявить его мертвым, выдав свидетельство о смерти членам его семьи после необходимого расследования", - говорится в уведомлении.
Правительство сослалось на закон о регистрации рождений и смертей 1969 года, который позволяет в ряде случаев объявить пропавших без вести погибшими без обязательного в обычных случаях срока ожидания в 7 лет. Отмечается, что семьи пропавших без вести должны представить письменное уведомление и получить свидетельство о смерти, что поможет в получении компенсации за гибель родственника.
Ранее правительство штата сообщило о выплате родственникам погибших по 400 тысяч рупий (5,5 тысячи долларов), в свою очередь правительство Индии перечислит каждой семье по 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов).
Спасатели во время схода ледника на дорогу в деревне Рени в районе Чамоли штата Уттаракханд - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
7 февраля, 21:25
Около 170 человек пропали без вести после схода ледника в Индии
 
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