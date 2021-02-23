https://ria.ru/20210223/indiya-1598646788.html

В индийском Уттаракханде признали погибшими пропавших при сходе ледника

В индийском Уттаракханде признали погибшими пропавших при сходе ледника

Власти индийского штата Уттаракханд признали погибшими всех пропавших без вести при сходе ледника, говорится в уведомлении, подписанном замминистра... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T12:10

2021-02-23T12:10

2021-02-23T12:10

уттаракханд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Власти индийского штата Уттаракханд признали погибшими всех пропавших без вести при сходе ледника, говорится в уведомлении, подписанном замминистра здравоохранения штата Амитом Неги.Сошедший 7 февраля в округе Чамоли ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повредило строящуюся гидроэлектростанцию компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.После схода ледника пропавшими без вести числились 204 человека, в том числе 139 человек, работавших на гидроэлектростанции "Тапован", 53 человека с электростанции "Ришиганга" и 12 жителей окрестных деревень. Согласно данным полиции, спасатели обнаружили тела 70 погибших, поисковая операция продолжается.Правительство сослалось на закон о регистрации рождений и смертей 1969 года, который позволяет в ряде случаев объявить пропавших без вести погибшими без обязательного в обычных случаях срока ожидания в 7 лет. Отмечается, что семьи пропавших без вести должны представить письменное уведомление и получить свидетельство о смерти, что поможет в получении компенсации за гибель родственника.Ранее правительство штата сообщило о выплате родственникам погибших по 400 тысяч рупий (5,5 тысячи долларов), в свою очередь правительство Индии перечислит каждой семье по 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов).

https://ria.ru/20210219/indiya-1598123791.html

https://ria.ru/20210207/propavshie-1596425501.html

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уттаракханд, индия, в мире