https://ria.ru/20210223/immunitet-1598670240.html

Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

Ученые обнаружили, что употребление больших доз фруктозы может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Исследование опубликовано в... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:48

2021-02-23T16:48

2021-02-23T16:48

иммунитет

здоровье - общество

бристольский университет

лондон

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили, что употребление больших доз фруктозы может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Исследование опубликовано в рецензируемом журнале Nature.Специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне проанализировали влияние фруктозы на организм мышей. Выяснилось, что это соединение перепрограммирует клеточные метаболические пути, способствуя глутаминолизу и окислительному метаболизму — процессам, активация которых приводит к повышению уровня воспалительных цитокинов.Исследователи пришли к выводу, что чрезмерное потребление фруктозы вызывает воспалительные реакции иммунной системы: они, в свою очередь, провоцируют повреждение клеток и тканей, а также нарушают работу органов и систем организма.Ученые напоминают, что фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах и ​​широко используется в производстве продуктов питания. Она повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598579183.html

лондон

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иммунитет, здоровье - общество, бристольский университет, лондон