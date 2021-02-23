https://ria.ru/20210223/hardy-1598315744.html

СМИ: Том Харди сыграет главную роль в криминальном триллере Netflix

СМИ: Том Харди сыграет главную роль в криминальном триллере Netflix

СМИ узнали, что английский актер Том Харди исполнит главную роль в криминальном триллере стримингового сервиса Netflix, который создаст Гарет Эванс, известный... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:42

2021-02-23T00:42

2021-02-23T00:42

netflix

культура

кино и сериалы

новости культуры

том харди (эдвард харди)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что английский актер Том Харди исполнит главную роль в криминальном триллере стримингового сервиса Netflix, который создаст Гарет Эванс, известный по боевикам "Рейд" и "Рейд 2", сообщает Deadline. По информации издания, будущая лента получила название "Havoc" ("Хаос"). Известно, что Эванс напишет сценарий к ней и станет одним из продюсеров вместе с Томом Харди.В триллере расскажут о детективе (Харди), который должен будет спасти сына политика, и распутать сеть коррупционных заговоров и другого беззакония, которое опутывает весь его город. Пока неизвестно, кто будет сниматься с Томом Харди и когда начнется кинопроизводство.

https://ria.ru/20201121/jolie-1585481320.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, кино и сериалы, новости культуры, том харди (эдвард харди)