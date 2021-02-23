https://ria.ru/20210223/gruziya-1598630923.html

Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси

Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что "шокирован" арестом оппозиционера Ники Мелии в ходе спецоперации в Тбилиси, и призвал все стороны к... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:14

2021-02-23T09:14

2021-02-23T09:14

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

мвд грузии

сергей гаврилов

михаил саакашвили

великобритания

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грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что "шокирован" арестом оппозиционера Ники Мелии в ходе спецоперации в Тбилиси, и призвал все стороны к сдержанности.Во вторник утром грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и задержал ее председателя Нику Мелию, также задержаны более 10 протестующих у офиса партии."Шокирован происходящим сегодня утром в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси - последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в ближайшие дни", - написал посол в Twitter.Американский конгрессмен от Иллинойса, республиканец Адам Кинзингер считает арест Мелии "очень тревожным шагом". "Я смотрел этот рейд вживую. Как сопредседатель Группы друзей Грузии, я очень обеспокоен. Мы только что представили акт в поддержку Грузии, он не принимается автоматически. Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Учитывая напряженную ситуацию, призываю правительство воздержаться от этой драматической акции. Мы все следим", - написал Кинзингер в Twitter.Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.В минувший четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.

https://ria.ru/20210223/meliya-1598628153.html

https://ria.ru/20210222/saakashvili-1598558302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, сергей гаврилов, михаил саакашвили, великобритания, тбилиси, грузия, в мире