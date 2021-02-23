https://ria.ru/20210223/groby-1598659107.html

В Италии около двухсот гробов оказались в воде

В Италии около двухсот гробов оказались в воде

Часть кладбища в одном из пригородов Генуи, Камольи, сошла в море из-за оползня, сообщает служба пожарной охраны; по сообщению местных СМИ, в воду попали свыше... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:54

2021-02-23T14:54

2021-02-23T14:55

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италия

в мире

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РИМ, 23 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Часть кладбища в одном из пригородов Генуи, Камольи, сошла в море из-за оползня, сообщает служба пожарной охраны; по сообщению местных СМИ, в воду попали свыше 200 гробов с покойниками.Перепад высоты между поверхностью воды и краем утеса, судя по фотографиям пожарных, можно оценить в пару десятков метров. Обрушение, как отмечается, могло быть вызвано эрозией почвы, которую в последние годы усугубили сильные приливные волны.При оползне, передает газета la Stampa, удалось спастись группе рабочих, находившихся на кладбище. Помимо мест захоронений, от смещения масс почвы пострадали две капеллы.Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня. На место прибыли пожарные, полиция и сотрудники береговой охраны. Они установили подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега, и приступили к их подъему на территорию кладбища.

https://ria.ru/20201204/pokhorony-1587599499.html

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генуя, италия, в мире