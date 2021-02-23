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Адвокат рассказал, как поделят наследство Градовой
Адвокат рассказал, как поделят наследство Градовой
Адвокат Тимур Маршани рассказал, как могут поделить наследство актрисы Екатерины Градовой. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:27
2021-02-23T11:06
культура
екатерина градова
москва
владимир
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Адвокат Тимур Маршани рассказал, как могут поделить наследство актрисы Екатерины Градовой.Он отметил, что на имущество артистки, в том числе недвижимость — дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в центре Москвы, — могут претендовать три человека."Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди", — рассказал Маршани порталу Teleprogramma.pro, напомнив, что по закону супруг имеет право на 50 процентов всего имущества, а на три части делится уже оставшаяся половина.Заслуженная артистка Екатерина Градова скончалась накануне на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.Зрителям актриса известна прежде всего по своей роли радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Помимо этого, она снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя".
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культура, екатерина градова, москва, владимир

Адвокат рассказал, как поделят наследство Градовой

10:27 23.02.2021 (обновлено: 11:06 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Градова
Актриса Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Адвокат Тимур Маршани рассказал, как могут поделить наследство актрисы Екатерины Градовой.
Он отметил, что на имущество артистки, в том числе недвижимость — дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в центре Москвы, — могут претендовать три человека.
"Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди", — рассказал Маршани порталу Teleprogramma.pro, напомнив, что по закону супруг имеет право на 50 процентов всего имущества, а на три части делится уже оставшаяся половина.
Заслуженная артистка Екатерина Градова скончалась накануне на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.
Зрителям актриса известна прежде всего по своей роли радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Помимо этого, она снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя".
Актриса Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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КультураЕкатерина ГрадоваМоскваВладимир
 
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