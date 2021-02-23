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В Минэнерго заявили, что в Оренбуржье нет проблем с поставками газа
В Минэнерго заявили, что в Оренбуржье нет проблем с поставками газа
2021-02-23T15:05
2021-02-23T15:05
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
оренбургская область
экономика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Проблем с получением газа после аварии на магистрали в Оренбургской области у потребителей нет, получающим газ по газопроводу "Союз" поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору, а для транзита через Казахстан увеличены поставки через газоизмерительную станцию Домбаровская, сообщило Минэнерго России.Ранее во вторник на 108 километре газопровода "Союз" произошел разрыв. В результате была прекращена подача газа по этому магистральному газопроводу, что привело к остановке транзита газа по нему в Казахстан. Также была остановлена подача газа по магистральному газопроводу "Оренбург-Новопсков"."Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", - сообщило ведомство."Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская", - добавили в Минэнерго.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), оренбургская область, экономика

В Минэнерго заявили, что в Оренбуржье нет проблем с поставками газа

15:05 23.02.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Проблем с получением газа после аварии на магистрали в Оренбургской области у потребителей нет, получающим газ по газопроводу "Союз" поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору, а для транзита через Казахстан увеличены поставки через газоизмерительную станцию Домбаровская, сообщило Минэнерго России.
Ранее во вторник на 108 километре газопровода "Союз" произошел разрыв. В результате была прекращена подача газа по этому магистральному газопроводу, что привело к остановке транзита газа по нему в Казахстан. Также была остановлена подача газа по магистральному газопроводу "Оренбург-Новопсков".
© Фото : Правительство Оренбургской областиДым от взрыва магистрального газопровода в Илекском районе Оренбургской области
Дым от взрыва магистрального газопровода в Илекском районе Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : Правительство Оренбургской области
Дым от взрыва магистрального газопровода в Илекском районе Оренбургской области
"Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", - сообщило ведомство.
"Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская", - добавили в Минэнерго.
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Оренбургская областьЭкономика
 
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