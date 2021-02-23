https://ria.ru/20210223/gaz-1598660891.html

В Минэнерго заявили, что в Оренбуржье нет проблем с поставками газа

В Минэнерго заявили, что в Оренбуржье нет проблем с поставками газа

2021-02-23T15:05

2021-02-23T15:05

2021-02-23T15:05

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

оренбургская область

экономика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Проблем с получением газа после аварии на магистрали в Оренбургской области у потребителей нет, получающим газ по газопроводу "Союз" поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору, а для транзита через Казахстан увеличены поставки через газоизмерительную станцию Домбаровская, сообщило Минэнерго России.Ранее во вторник на 108 километре газопровода "Союз" произошел разрыв. В результате была прекращена подача газа по этому магистральному газопроводу, что привело к остановке транзита газа по нему в Казахстан. Также была остановлена подача газа по магистральному газопроводу "Оренбург-Новопсков"."Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", - сообщило ведомство."Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская", - добавили в Минэнерго.

https://ria.ru/20210109/vzryv-1592410279.html

россия

оренбургская область

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), оренбургская область, экономика