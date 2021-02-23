https://ria.ru/20210223/gaz-1598632269.html

МВД Грузии прокомментировало применение газа при задержании Мелии

МВД Грузии прокомментировало применение газа при задержании Мелии

Правоохранительные органы Грузии использовали пропорциональную силу и законные специальные средства при задержании председателя оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:37

2021-02-23T09:37

2021-02-23T09:37

ника мелия

единое национальное движение

мвд грузии

михаил саакашвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Грузии использовали пропорциональную силу и законные специальные средства при задержании председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, заявляет МВД страны.Во вторник утром грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и задержал ее председателя Мелию, также задержаны более 10 протестующих у офиса партии.Грузинское МВД сообщает, что правоохранители предупредили собравшихся в офисе ЕНД в Тбилиси, что нельзя препятствовать исполнению решения суда, и дали им разумный срок."Несмотря на многочисленные предупреждения министерства, собравшиеся в офисе партии не подчинились законному запросу полиции и оказали сопротивление силовикам. Соответственно, полиция использовала пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей", - сказано в заявлении МВД.Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.В минувший четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.

https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

https://ria.ru/20210222/saakashvili-1598558302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ника мелия, единое национальное движение, мвд грузии, михаил саакашвили, грузия, в мире