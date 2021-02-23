ФСБ рассказала о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе
00:35 23.02.2021 (обновлено: 01:09 23.02.2021)
© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ
© ФСБ России / СК РФ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главное подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление "К" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России во вторник отмечает 25-летие со дня образования, рассказали РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"С первых дней управление "К" принимает участие в проведении сложных контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий, внося весомый вклад в общие результаты работы по нейтрализации угроз безопасности России как в Северо-Кавказском регионе, так и за его пределами", - отметили в ЦОС.
Сотрудники управления принимали непосредственное участие в освобождении детей, захваченных террористами в городе Беслане в сентябре 2004 года, освобождении от боевиков в 2005 году города Нальчика. За минувшие годы силовикам удалось ликвидировать организованное бандитское подполье на Северном Кавказе. Были проведены десятки операций по ликвидации и задержанию главарей незаконных вооруженных формирований. В их числе такие наиболее одиозные фигуры, как Салман Радуев, Аслан Масхадов, Арби Бараев, Раппани Халилов, Анзор Астемиров, Саид Бурятский, эмиссары международной террористической организации "Аль-Каида"* Абу-Умар, Абу-Хавс, Сейф Ислам.
Личный состав управления принимал активное участие в обеспечении безопасности важных спортивных мероприятий международного уровня, таких как XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры в городе Сочи, чемпионат мира по футболу FIFA-2018.
"Сегодня управление "К" Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный качественно решать самые сложные боевые задачи", - подчеркнули в ЦОС.
*Террористическая организация, запрещенная в России.