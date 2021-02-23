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ФСБ рассказала о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе
ФСБ рассказала о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе
Главное подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление "К" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России во... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:35
2021-02-23T01:09
россия
северный кавказ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главное подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление "К" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России во вторник отмечает 25-летие со дня образования, рассказали РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.Сотрудники управления принимали непосредственное участие в освобождении детей, захваченных террористами в городе Беслане в сентябре 2004 года, освобождении от боевиков в 2005 году города Нальчика. За минувшие годы силовикам удалось ликвидировать организованное бандитское подполье на Северном Кавказе. Были проведены десятки операций по ликвидации и задержанию главарей незаконных вооруженных формирований. В их числе такие наиболее одиозные фигуры, как Салман Радуев, Аслан Масхадов, Арби Бараев, Раппани Халилов, Анзор Астемиров, Саид Бурятский, эмиссары международной террористической организации "Аль-Каида"* Абу-Умар, Абу-Хавс, Сейф Ислам.Личный состав управления принимал активное участие в обеспечении безопасности важных спортивных мероприятий международного уровня, таких как XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры в городе Сочи, чемпионат мира по футболу FIFA-2018."Сегодня управление "К" Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный качественно решать самые сложные боевые задачи", - подчеркнули в ЦОС. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, северный кавказ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность

ФСБ рассказала о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе

00:35 23.02.2021 (обновлено: 01:09 23.02.2021)
 
© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ
Операция ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© ФСБ России / СК РФ
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главное подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление "К" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России во вторник отмечает 25-летие со дня образования, рассказали РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"С первых дней управление "К" принимает участие в проведении сложных контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий, внося весомый вклад в общие результаты работы по нейтрализации угроз безопасности России как в Северо-Кавказском регионе, так и за его пределами", - отметили в ЦОС.
Сотрудники управления принимали непосредственное участие в освобождении детей, захваченных террористами в городе Беслане в сентябре 2004 года, освобождении от боевиков в 2005 году города Нальчика. За минувшие годы силовикам удалось ликвидировать организованное бандитское подполье на Северном Кавказе. Были проведены десятки операций по ликвидации и задержанию главарей незаконных вооруженных формирований. В их числе такие наиболее одиозные фигуры, как Салман Радуев, Аслан Масхадов, Арби Бараев, Раппани Халилов, Анзор Астемиров, Саид Бурятский, эмиссары международной террористической организации "Аль-Каида"* Абу-Умар, Абу-Хавс, Сейф Ислам.
Личный состав управления принимал активное участие в обеспечении безопасности важных спортивных мероприятий международного уровня, таких как XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры в городе Сочи, чемпионат мира по футболу FIFA-2018.
"Сегодня управление "К" Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный качественно решать самые сложные боевые задачи", - подчеркнули в ЦОС.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Угроза не ушла с повестки. Медведев об опасности терроризма для РФ
 
РоссияСеверный КавказФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
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