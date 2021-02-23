https://ria.ru/20210223/fsb-1598619285.html

ФСБ рассказала о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе

ФСБ рассказала о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе

Главное подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление "К" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России во... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:35

2021-02-23T00:35

2021-02-23T01:09

россия

северный кавказ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главное подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление "К" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России во вторник отмечает 25-летие со дня образования, рассказали РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.Сотрудники управления принимали непосредственное участие в освобождении детей, захваченных террористами в городе Беслане в сентябре 2004 года, освобождении от боевиков в 2005 году города Нальчика. За минувшие годы силовикам удалось ликвидировать организованное бандитское подполье на Северном Кавказе. Были проведены десятки операций по ликвидации и задержанию главарей незаконных вооруженных формирований. В их числе такие наиболее одиозные фигуры, как Салман Радуев, Аслан Масхадов, Арби Бараев, Раппани Халилов, Анзор Астемиров, Саид Бурятский, эмиссары международной террористической организации "Аль-Каида"* Абу-Умар, Абу-Хавс, Сейф Ислам.Личный состав управления принимал активное участие в обеспечении безопасности важных спортивных мероприятий международного уровня, таких как XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры в городе Сочи, чемпионат мира по футболу FIFA-2018."Сегодня управление "К" Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный качественно решать самые сложные боевые задачи", - подчеркнули в ЦОС. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/medvedev-1595487127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный кавказ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность