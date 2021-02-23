https://ria.ru/20210223/flot-1598162683.html

От потешного флота до мощных фрегатов: создание Петром морской державы

От потешного флота до мощных фрегатов: создание Петром морской державы

Наводящий ужас на противников легендарный российский флот берет свое начало буквально из детского увлечения. По сути, толчок строительству кораблей в стране... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:20

2021-02-23T09:20

2021-02-23T13:07

морская держава

морская держава

петр i

адмиралтейские верфи

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Наводящий ужас на противников легендарный российский флот берет свое начало буквально из детского увлечения. По сути, толчок строительству кораблей в стране дала случайная находка в амбаре. Юный Петр I обнаружил в загородном дворце в Измайлово "судно некое иностранное". Находка заинтересовала мальчика, и он сразу же захотел узнать о ней больше, а еще лучше – лично испытать диковинную игрушку. Учитель Петра I, Франц Тиммерман, преподававший ему геометрию и фортификацию, оказался сведущим и в морском деле, он объяснил будущему императору, что это "бот аглинской", который может плыть не только по ветру, но и против ветра. Находка требовала починки, и именно с работы над этим старым суденышком началось увлечение Петра кораблестроением. "Сначала это были поездки по Яузе, затем на Просяном пруде в Измайлово, а потом на Плещеевом озере у Переславля-Залесского. Там, под руководством голландского кораблестроителя Карстена Бранта, были построены два фрегата и три яхты", – рассказала доктор исторических наук Наталья Кривова.Петр I придавал этой потешной флотилии очень большое значение. Но час потехи прошел, и пришел черед настоящего дела. А именно – создания морского флота. Справедливости ради стоит отметить, что на Руси существовало судостроение и прежде. Так, сохранились сведения о походах русских князей по Черному морю еще в IХ–Х веках. А в ХVII веке развивалось мореплавание в Северном Ледовитом океане. При этом речные пути были едва ли не основными транспортными артериями Древней Руси. Официально начало отечественного государственного судостроения было оформлено при Алексее Михайловиче, отце Петра. Он подписал указ о строительстве в селе Дединово первого военного фрегата "Орел", тем самым заявив о морских устремлениях России. Именно над ним впервые подняли бело-сине-красный флаг, корабельный триколор, ставший прародителем нынешнего государственного флага. Первый, пошел!Однако, несмотря на то что судостроение существовало и ранее, официальной датой появления российского флота считается 30 (20 по старому стилю) октября 1696 года. Тогда Боярская дума по предложению Петра I приняла решение о создании регулярного военного флота "Морским судам быть".Оно имело в полном смысле программный характер. В документе указывались ресурсы и сроки строительства, количество судов, которые должны были быть применены при штурме турецкой крепости Азов, запиравшей устье Дона и закрывавшей выход в Азовское и Каспийское моря.Но еще до этого, в 1693 году, побывав в Архангельске, Петр впервые вышел в море, изучил стоящие на Двине купеческие корабли. И там же заложил свою первую серьезную верфь – Соломбальскую (ныне старейшее судостроительное предприятие России "Красная кузница"). С началом войны со Швецией он приступил к строительству новых судов поближе к Неве и Ладожскому озеру, основал две верфи – Олонецкую, что на реке Свирь, и еще одну на реке Сясь.А на следующий год после основания Санкт-Петербурга, в ноябре 1704 года, на левом берегу Большой Невы начали строить Адмиралтейские верфи. И к весне 1706 года на воду было спущено первое судно. Эта верфь, задуманная Петром, работает и по сей день.Без кораблей и судов отечественной постройки Россия не получила бы свободный выход к морю и не стала бы морской державой. Российский флот строился с учетом лучших достижений европейского судостроения. Сам Петр вместе с дворянами, участниками Великого посольства 1697 года, работал на верфи Ост-Индской компании в Амстердаме. Затем император примерно три месяца изучал корабельную науку в Англии. Иностранных специалистов нанимали сотнями, да и российских дворян посылали в европейские страны – от Венеции до Англии и Голландии. Воронеж – центр судостроенияОдним из главных центров строительства кораблей стал Воронеж. Разумеется, место было выбрано не случайно. Этот город, основанный в конце XVI века, находился на берегу одноименной реки, неподалеку от ее впадения в Дон, который, в свою очередь, впадает в Азовское море. Это был самый короткий путь до турецкой крепости Азов. Географическое положение города позволило обеспечить доставку оснастки судов, которую изготавливали в Преображенском, на Яузе. По речным путям привозили качественную древесину, канаты, парусину, другие материалы для строительства судов. По указу Петра именно здесь было создано первое в России Адмиралтейство и при нем навигатская школа, где учились будущие моряки и кораблестроители. Здесь же впервые был поднят Андреевский флаг. Строительство Азовской флотилии стало первым успешным государственно значимым проектом молодого Петра I. При этом создание флота вызвало целый ряд других задач – от подготовки кадров для флота, появления навигатских школ в Воронеже и Москве, поездок дворян за границу для обучения морскому делу до строительства металлургических заводов на Урале.Имперские амбицииЗначение собственного флота в те времена сложно переоценить. Тогда господство на море обеспечивало статус империи. На морской силе держалось могущество многих государств, например Великобритании. России срочно нужно было догонять ведущие державы. А отставание к тому моменту уже накопилось приличное.Тому, что европейские страны вырвались вперед в области судостроения, есть вполне логичное объяснение. С момента образования единого Российского государства во второй половине ХV века главным направлением территориального развития страны стало движение на восток. Тогда в состав страны вошел полностью весь бассейн Волги, Урал и Зауралье, Сибирь. Это движение на восток не требовало появления и развития морского флота. Но со временем становление России как европейской державы с неизбежностью требовало выхода к Балтике и к Черному морю, а это, в свою очередь, ставило задачу создания современного флота, причем прежде всего военного. С того времени, как Россия создала военно-морской флот, появилась возможность обезопасить торговые морские пути, развивать новые порты и прежде всего Петербургский. Благодаря новому порту удалость продлить срок навигации. Кроме того, путь из Петербурга в европейские порты был существенно короче и безопаснее, чем путь из Архангельска. В 1725 году в город на Неве прибыло 450 иностранных кораблей. Таким образом, город, сотворенный Петром, стал не только политическим, но и международным экономическим центром. Флот Петра навсегдаНе только создать, сохранить, но и передать потомкам – еще одна важная задача, стоявшая перед российским правителем. Петр I как никто другой из его современников понимал историческое значение отечественного флота. В 1722 году, побывав в Переславле-Залесском, Петр приказал местным воеводам "беречь остатки кораблей, яхт и галер". Эти корабли, галеры, боты сохранялись там до 1783 года, когда пожар уничтожил большую часть потешного флота. В начале ХIХ века по инициативе владимирского губернатора Ивана Долгорукова бот "Фортуна", единственное сохранившееся судно переславской флотилии, был перенесен в специально выстроенное каменное здание – Ботный двор на берегу Плещеева озера. Уже в 2014 году в Воронеже был воссоздан по чертежам петровского времени линейный корабль "Гото Предестинация", который стоит напротив Адмиралтейской площади в Воронеже.Знаменитый ботик, найденный в измайловском амбаре, был особым "любимцем" Петра. Его не раз торжественно чествовали. А в 1723 году он был доставлен в Петропавловскую крепость на вечное хранение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, петр i, адмиралтейские верфи