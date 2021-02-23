https://ria.ru/20210223/evmenov-1597961986.html

Обращение Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова

Обращение Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова

От имени Военного совета Военно-морского флота и всех военных моряков выражаю искреннюю благодарность Российскому историческому обществу и МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:30

2021-02-23T09:30

2021-02-23T13:07

морская держава

николай евменов

морская держава

россия

вмф рф

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От имени Военного совета Военно-морского флота и всех военных моряков выражаю искреннюю благодарность Российскому историческому обществу и МИА "Россия сегодня" за то, что в преддверии празднования 325-летия основания российского флота, стартует важнейший проект, посвященный истории его создания и развития, его великим победам и достижениям.Регулярный российский флот, созданный более трех веков назад Петром Великим, окрепший в боях и сражениях, является неоспоримым и действенным атрибутом России как великой морской державы. История нашего Военно-морского флота – это славная летопись не только морской, но и государственной славы Отечества. Создание и развитие российского флота – это путь героических свершений, история беззаветной стойкости и героизма и мужества военных моряков, это новаторские решения в области надводного и подводного кораблестроения, выдающиеся открытия отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд и титанические усилия ученых, конструкторов, инженеров. Мужество моряков позволило Петру I добиться успехов уже в начале Северной войны, а знаменитые победы при Гангуте, Эзеле и Гренгаме принесли России статус полноправной морской державы.Важность флота для нашего государства наиболее ясно была выражена во введении в первый морской устав, который был утвержден 13 (24) января 1720 года Петром I "…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет)".Военные моряки флота новой России и сегодня с честью демонстрируют Андреевский флаг во всех районах Мирового океана. Ежегодно надводники, подводники, морские летчики, морские пехотинцы участвуют в масштабных учениях, где своими действиями доказывают способность нашего ВМФ выполнять задачи любой сложности.ВМФ России сегодня является океанским и всеширотным флотом, который находится на этапе активного оснащения новыми подводными лодками, кораблями, современными техникой и морским оружием. Новое поколение российских военных моряков свято хранит память о прошлом. Эта память позволяет уверенно смотреть в будущее нашего флота и вдохновляет на новые успехи во имя Родины и прославленного Андреевского флага.В этой связи хочется вспомнить слова великого политического и государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина: "Господа, в деле воссоздания нашего морского могущества, нашей морской мощи может быть только один лозунг, один пароль, и этот пароль – "ВПЕРЕД!".От всей души желаю всем плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества нашей великой Родины!

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, николай евменов, россия, вмф рф