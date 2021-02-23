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Морская держава
https://ria.ru/20210223/evmenov-1597961986.html
Обращение Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова
Обращение Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова
От имени Военного совета Военно-морского флота и всех военных моряков выражаю искреннюю благодарность Российскому историческому обществу и МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:30
2021-02-23T13:07
морская держава
николай евменов
морская держава
россия
вмф рф
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От имени Военного совета Военно-морского флота и всех военных моряков выражаю искреннюю благодарность Российскому историческому обществу и МИА "Россия сегодня" за то, что в преддверии празднования 325-летия основания российского флота, стартует важнейший проект, посвященный истории его создания и развития, его великим победам и достижениям.Регулярный российский флот, созданный более трех веков назад Петром Великим, окрепший в боях и сражениях, является неоспоримым и действенным атрибутом России как великой морской державы. История нашего Военно-морского флота – это славная летопись не только морской, но и государственной славы Отечества. Создание и развитие российского флота – это путь героических свершений, история беззаветной стойкости и героизма и мужества военных моряков, это новаторские решения в области надводного и подводного кораблестроения, выдающиеся открытия отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд и титанические усилия ученых, конструкторов, инженеров. Мужество моряков позволило Петру I добиться успехов уже в начале Северной войны, а знаменитые победы при Гангуте, Эзеле и Гренгаме принесли России статус полноправной морской державы.Важность флота для нашего государства наиболее ясно была выражена во введении в первый морской устав, который был утвержден 13 (24) января 1720 года Петром I "…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет)".Военные моряки флота новой России и сегодня с честью демонстрируют Андреевский флаг во всех районах Мирового океана. Ежегодно надводники, подводники, морские летчики, морские пехотинцы участвуют в масштабных учениях, где своими действиями доказывают способность нашего ВМФ выполнять задачи любой сложности.ВМФ России сегодня является океанским и всеширотным флотом, который находится на этапе активного оснащения новыми подводными лодками, кораблями, современными техникой и морским оружием. Новое поколение российских военных моряков свято хранит память о прошлом. Эта память позволяет уверенно смотреть в будущее нашего флота и вдохновляет на новые успехи во имя Родины и прославленного Андреевского флага.В этой связи хочется вспомнить слова великого политического и государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина: "Господа, в деле воссоздания нашего морского могущества, нашей морской мощи может быть только один лозунг, один пароль, и этот пароль – "ВПЕРЕД!".От всей души желаю всем плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества нашей великой Родины!
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морская держава, николай евменов, россия, вмф рф

Обращение Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова

09:30 23.02.2021 (обновлено: 13:07 23.02.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"
Читать ria.ru в
От имени Военного совета Военно-морского флота и всех военных моряков выражаю искреннюю благодарность Российскому историческому обществу и МИА "Россия сегодня" за то, что в преддверии празднования 325-летия основания российского флота, стартует важнейший проект, посвященный истории его создания и развития, его великим победам и достижениям.
Регулярный российский флот, созданный более трех веков назад Петром Великим, окрепший в боях и сражениях, является неоспоримым и действенным атрибутом России как великой морской державы. История нашего Военно-морского флота – это славная летопись не только морской, но и государственной славы Отечества. Создание и развитие российского флота – это путь героических свершений, история беззаветной стойкости и героизма и мужества военных моряков, это новаторские решения в области надводного и подводного кораблестроения, выдающиеся открытия отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд и титанические усилия ученых, конструкторов, инженеров. Мужество моряков позволило Петру I добиться успехов уже в начале Северной войны, а знаменитые победы при Гангуте, Эзеле и Гренгаме принесли России статус полноправной морской державы.
Важность флота для нашего государства наиболее ясно была выражена во введении в первый морской устав, который был утвержден 13 (24) января 1720 года Петром I "…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет)".

За свою историю российский флот воспитал целую плеяду талантливых флотоводцев и военачальников. Среди них Григорий Спиридов, Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Николай Кузнецов, Сергей Горшков и другие.

Военные моряки флота новой России и сегодня с честью демонстрируют Андреевский флаг во всех районах Мирового океана. Ежегодно надводники, подводники, морские летчики, морские пехотинцы участвуют в масштабных учениях, где своими действиями доказывают способность нашего ВМФ выполнять задачи любой сложности.
ВМФ России сегодня является океанским и всеширотным флотом, который находится на этапе активного оснащения новыми подводными лодками, кораблями, современными техникой и морским оружием. Новое поколение российских военных моряков свято хранит память о прошлом. Эта память позволяет уверенно смотреть в будущее нашего флота и вдохновляет на новые успехи во имя Родины и прославленного Андреевского флага.
В этой связи хочется вспомнить слова великого политического и государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина: "Господа, в деле воссоздания нашего морского могущества, нашей морской мощи может быть только один лозунг, один пароль, и этот пароль – "ВПЕРЕД!".
От всей души желаю всем плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества нашей великой Родины!
 
Морская державаМорская державаНиколай ЕвменовРоссияВМФ РФ
 
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