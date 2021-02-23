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Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ
Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ
Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах" противников. Об этом... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:57
2021-02-23T15:36
россия
европейский суд по правам человека
совет европы
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах" противников. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, поступившем в РИА Новости.Обращение направили 19 февраля. О чем конкретно идет речь, в документе не говорится. Никаких доказательств заявители также не привели.Украинские власти заявили о "материальном и процессуальном нарушении" права на жизнь, которое содержится в статье 2 Конвенции по правам человека.В жалобе говорится об "административной практике", которую Москва якобы использует для одобренных государством "спецопераций". К таким действиям, утверждают в Киеве, относятся "целенаправленные убийства" оппонентов, в том числе на территории других государств.О подаче жалобы также сообщил в Facebook замглавы Минюста Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. В комментариях к записи он не стал прямо отвечать на вопрос, о каких конкретно случаях идет речь, заявив, что украинская сторона "старалась охватить все случаи, в которых есть твердые доказательства участия России".Украина против России в ЕСПЧЖалобу "Украина против России" подали в суд в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждают, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.В январе Европейский суд по правам человека вынес промежуточное решение по этому делу. Большая палата ЕСПЧ большинством голосов признала частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму".В российском Минюсте заявили, что этим решением Страсбургский суд признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.
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россия, европейский суд по правам человека, совет европы, украина, в мире

Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ

14:57 23.02.2021 (обновлено: 15:36 23.02.2021)
 
© AP Photo / Christian LutzЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Christian Lutz
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах" противников. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, поступившем в РИА Новости.
Обращение направили 19 февраля. О чем конкретно идет речь, в документе не говорится. Никаких доказательств заявители также не привели.
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21 января, 13:17
ЕСПЧ указал Украине на нарушения прав человека во время Евромайдана
Украинские власти заявили о "материальном и процессуальном нарушении" права на жизнь, которое содержится в статье 2 Конвенции по правам человека.
В жалобе говорится об "административной практике", которую Москва якобы использует для одобренных государством "спецопераций". К таким действиям, утверждают в Киеве, относятся "целенаправленные убийства" оппонентов, в том числе на территории других государств.
"Украинское правительство также утверждает, что Российская Федерация применяет административную практику, заключающуюся в том, что эти убийства не расследуются, а также в преднамеренной организации операций по сокрытию с целью помешать попыткам найти виновных", — сообщили в суде.
О подаче жалобы также сообщил в Facebook замглавы Минюста Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. В комментариях к записи он не стал прямо отвечать на вопрос, о каких конкретно случаях идет речь, заявив, что украинская сторона "старалась охватить все случаи, в которых есть твердые доказательства участия России".

Украина против России в ЕСПЧ

Жалобу "Украина против России" подали в суд в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждают, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.
В январе Европейский суд по правам человека вынес промежуточное решение по этому делу. Большая палата ЕСПЧ большинством голосов признала частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму".
В российском Минюсте заявили, что этим решением Страсбургский суд признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.
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