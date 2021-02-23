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В Ереване началось шествие противников Пашиняна
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Шествие оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:42
2021-02-23T17:42
никол пашинян
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Шествие оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась у станции метро "Площадь Республики". Демонстранты направляются к зданиям полиции и Службы национальной безопасности, скандируя "Армения без Никола".Один из организаторов протестов, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал офицеров полиции не подчиняться приказам премьера. "Мы заявляем, что не позволим Николу Пашиняну, опираясь на полицию, установить в стране диктатуру", - сказал он.Ранее во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что оппозиционеры попытались помешать Пашиняну пройти в один из корпусов правительственных зданий, однако полиция сорвала эти планы. В полицейские отделения были доставлены около 60 человек.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/armeniya-1596305620.html
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никол пашинян, ереван, в мире

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

17:42 23.02.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Шествие оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась у станции метро "Площадь Республики". Демонстранты направляются к зданиям полиции и Службы национальной безопасности, скандируя "Армения без Никола".
Один из организаторов протестов, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал офицеров полиции не подчиняться приказам премьера. "Мы заявляем, что не позволим Николу Пашиняну, опираясь на полицию, установить в стране диктатуру", - сказал он.
Ранее во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что оппозиционеры попытались помешать Пашиняну пройти в один из корпусов правительственных зданий, однако полиция сорвала эти планы. В полицейские отделения были доставлены около 60 человек.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
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