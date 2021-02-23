https://ria.ru/20210223/erevan-1598653253.html

Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек

Число задержанных на акции протеста в Ереване достигло почти 60 человек

Около 60 человек задержаны на акции протеста у правительственного здания в Ереване, участники которой требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T13:25

2021-02-23T13:25

2021-02-23T13:25

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Около 60 человек задержаны на акции протеста у правительственного здания в Ереване, участники которой требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что протестующие собрались у третьего корпуса правительственных зданий, чтобы не пропустить туда Пашиняна. Однако все подходы были оцеплены стражами порядка."В отделения полиции доставлены 57 человек", - сказал собеседник агентства.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

https://ria.ru/20210223/erevan-1598643602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/erevan-1598392154.html

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никол пашинян, гарегин ii, ереван, армения, в мире