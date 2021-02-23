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Российский посол возложил венок к вечному огню в Ереване
Российский посол возложил венок к вечному огню в Ереване
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин возложил венок к вечному огню в Парке Победы в Ереване по случаю Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:41
2021-02-23T13:35
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин возложил венок к вечному огню в Парке Победы в Ереване по случаю Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие представители министерства обороны Армении во главе с замминистра Арманом Саркисяном."День 23 февраля является знаковым, символическим для всех постсоветских стран с учетом того, что за годы СССР все советские республики внесли очень большой вклад в укрепление боевого братства, в победы, которые одерживали советские вооруженные силы, прежде всего, в годы Великой Отечественной войны", - сказал Копыркин журналистам.По его словам, это те события, которые навсегда вписаны в историю наших народов. "Все наши братские республики, не в последнюю очередь Армения, внесли очень большой вклад в то, что мир не скатился в бездну фашизма и нацизма. Эта дата - хороший повод вспомнить наших предков, славное боевое прошлое и, основываясь на этих традициях, смотреть в будущее, помнить то, что нас объединяет и делает нас сильнее", - отметил посол.
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ссср, армения, в мире

Российский посол возложил венок к вечному огню в Ереване

12:41 23.02.2021 (обновлено: 13:35 23.02.2021)
 
© Sputnik / Ashot SafaryanСотрудники российского посольства во главе с послом Сергеем Копыркиным возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Парке Победы
Сотрудники российского посольства во главе с послом Сергеем Копыркиным возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Парке Победы - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Sputnik / Ashot Safaryan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин возложил венок к вечному огню в Парке Победы в Ереване по случаю Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие представители министерства обороны Армении во главе с замминистра Арманом Саркисяном.
"День 23 февраля является знаковым, символическим для всех постсоветских стран с учетом того, что за годы СССР все советские республики внесли очень большой вклад в укрепление боевого братства, в победы, которые одерживали советские вооруженные силы, прежде всего, в годы Великой Отечественной войны", - сказал Копыркин журналистам.
По его словам, это те события, которые навсегда вписаны в историю наших народов. "Все наши братские республики, не в последнюю очередь Армения, внесли очень большой вклад в то, что мир не скатился в бездну фашизма и нацизма. Эта дата - хороший повод вспомнить наших предков, славное боевое прошлое и, основываясь на этих традициях, смотреть в будущее, помнить то, что нас объединяет и делает нас сильнее", - отметил посол.
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