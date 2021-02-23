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Ереванская полиция задержала 25 человек на акции протеста
Ереванская полиция задержала 25 человек на акции протеста
Свыше 20 человек задержаны на акции протеста у правительственного здания в Ереване, участники которой требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:01
2021-02-23T12:03
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Свыше 20 человек задержаны на акции протеста у правительственного здания в Ереване, участники которой требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что протестующие собрались у третьего корпуса правительственных зданий, чтобы не пропустить туда Пашиняна. Однако все подходы были оцеплены стражами порядка."В отделения полиции доставлены 25 человек", - сказал собеседник агентства.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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никол пашинян, гарегин ii, ереван, армения, в мире

Ереванская полиция задержала 25 человек на акции протеста

12:01 23.02.2021 (обновлено: 12:03 23.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Свыше 20 человек задержаны на акции протеста у правительственного здания в Ереване, участники которой требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что протестующие собрались у третьего корпуса правительственных зданий, чтобы не пропустить туда Пашиняна. Однако все подходы были оцеплены стражами порядка.
Полицейские во время акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания генеральной прокуратуры в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 18:00
Армянская оппозиция перекрыла центральные улицы Еревана
"В отделения полиции доставлены 25 человек", - сказал собеседник агентства.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
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Никол ПашинянГарегин IIЕреванАрменияВ мире
 
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