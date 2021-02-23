https://ria.ru/20210223/erevan-1598643602.html

В центр Еревана стянули полицию в ожидании акции протеста

В центр Еревана стянули полицию в ожидании акции протеста

Крупные силы полиции стянуты к третьему корпусу правительственных зданий в Ереване, где запланирована акция протеста оппозиции, добивающейся отставки премьера... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:44

2021-02-23T11:44

2021-02-23T11:44

дашнакцутюн

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к третьему корпусу правительственных зданий в Ереване, где запланирована акция протеста оппозиции, добивающейся отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что во вторник оппозиция проведет два мероприятия. В частности, он отметил, что есть информация о намерении премьера с утра посетить третий корпус правительственных зданий. Он призвал всех собраться у двух входов в здание, чтобы помешать свободному передвижению Пашиняна. Кроме того, по его словам, в 17.30 мск оппозиционеры соберутся у станции метро Площадь Республики и оттуда направятся к зданию генпрокуратуры и полиции.Однако все подступы к зданию были заранее оцеплены крупными силами полиции, которые не подпускают протестующих ближе. Позднее премьер вошел в здание в окружении охраны под неодобрительные возгласы собравшихся.Двадцатого февраля кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера, призвал оппозиционеров "в любое время быть готовыми с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.

https://ria.ru/20210220/armeniya-1598369004.html

https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html

ереван

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дашнакцутюн, никол пашинян, ереван, армения, в мире