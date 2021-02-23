Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/erevan-1598643602.html
В центр Еревана стянули полицию в ожидании акции протеста
В центр Еревана стянули полицию в ожидании акции протеста
Крупные силы полиции стянуты к третьему корпусу правительственных зданий в Ереване, где запланирована акция протеста оппозиции, добивающейся отставки премьера... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:44
2021-02-23T11:44
дашнакцутюн
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590399222_0:58:3216:1866_1920x0_80_0_0_41efe68535d8b0e859c91f86afe2e7dd.jpg
ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к третьему корпусу правительственных зданий в Ереване, где запланирована акция протеста оппозиции, добивающейся отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что во вторник оппозиция проведет два мероприятия. В частности, он отметил, что есть информация о намерении премьера с утра посетить третий корпус правительственных зданий. Он призвал всех собраться у двух входов в здание, чтобы помешать свободному передвижению Пашиняна. Кроме того, по его словам, в 17.30 мск оппозиционеры соберутся у станции метро Площадь Республики и оттуда направятся к зданию генпрокуратуры и полиции.Однако все подступы к зданию были заранее оцеплены крупными силами полиции, которые не подпускают протестующих ближе. Позднее премьер вошел в здание в окружении охраны под неодобрительные возгласы собравшихся.Двадцатого февраля кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера, призвал оппозиционеров "в любое время быть готовыми с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
https://ria.ru/20210220/armeniya-1598369004.html
https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590399222_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8de8fc5168c76d82e5efd6078ae231ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дашнакцутюн, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В центр Еревана стянули полицию в ожидании акции протеста

11:44 23.02.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к третьему корпусу правительственных зданий в Ереване, где запланирована акция протеста оппозиции, добивающейся отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что во вторник оппозиция проведет два мероприятия. В частности, он отметил, что есть информация о намерении премьера с утра посетить третий корпус правительственных зданий. Он призвал всех собраться у двух входов в здание, чтобы помешать свободному передвижению Пашиняна. Кроме того, по его словам, в 17.30 мск оппозиционеры соберутся у станции метро Площадь Республики и оттуда направятся к зданию генпрокуратуры и полиции.
Однако все подступы к зданию были заранее оцеплены крупными силами полиции, которые не подпускают протестующих ближе. Позднее премьер вошел в здание в окружении охраны под неодобрительные возгласы собравшихся.
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 16:20
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников быть готовыми взять власть
Двадцатого февраля кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера, призвал оппозиционеров "в любое время быть готовыми с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
“Отсутствие опыта, нахрапистость” – экс-президент Армении о схожести Навального и Пашиняна - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 14:26
Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
 
ДашнакцутюнНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния