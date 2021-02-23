https://ria.ru/20210223/donetsk-1598648643.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено два дома, заявили в ДНР

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено два дома, заявили в ДНР

Два дома повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка, заявили во вторник журналистам в... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T12:32

2021-02-23T12:32

2021-02-23T12:32

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Два дома повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили, что во вторник утром украинские силовики обстреляли из миномета поселок Старомихайловка."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены два жилых дома в населенном пункте Старомихайловка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210223/donbass-1598618742.html

https://ria.ru/20210220/dnr-1598326896.html

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донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире