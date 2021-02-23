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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено два дома, заявили в ДНР
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено два дома, заявили в ДНР
Два дома повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка, заявили во вторник журналистам в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:32
2021-02-23T12:32
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Два дома повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили, что во вторник утром украинские силовики обстреляли из миномета поселок Старомихайловка."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены два жилых дома в населенном пункте Старомихайловка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210223/donbass-1598618742.html
https://ria.ru/20210220/dnr-1598326896.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено два дома, заявили в ДНР

12:32 23.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Два дома повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Старомихайловка на западе Донецка, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник утром украинские силовики обстреляли из миномета поселок Старомихайловка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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В ДНР заявили, что могут адекватно ответить на обстрелы со стороны ВСУ
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены два жилых дома в населенном пункте Старомихайловка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
 
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