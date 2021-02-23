https://ria.ru/20210223/donetsk-1598629782.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
Украинские силовики из миномета обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, заявили во вторник журналистам в представительстве... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:44
2021-02-23T08:44
2021-02-23T08:44
ситуация в днр и лнр
старомихайловка
сцкк
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также применялся крупнокалиберный пулемет", - сказал представитель ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210222/ukraina-1598489281.html
старомихайловка
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ситуация в днр и лнр, старомихайловка, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире