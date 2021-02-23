https://ria.ru/20210223/donbass-1598618742.html

В ДНР заявили, что могут адекватно ответить на обстрелы со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что могут адекватно ответить на обстрелы со стороны ВСУ

Управление народной милиции ДНР заявило, что оставит за собой право адекватного ответа на обстрелы со стороны украинских силовиков, если они не откажутся от... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:20

2021-02-23T00:20

2021-02-23T00:20

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Управление народной милиции ДНР заявило, что оставит за собой право адекватного ответа на обстрелы со стороны украинских силовиков, если они не откажутся от срыва перемирия.Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении мирного жителя на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/donbass-1598587478.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире