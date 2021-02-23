Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:17 23.02.2021 (обновлено: 05:07 23.02.2021)
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Бывает, что измерить артериальное давление (АД) нужно, а тонометра под рукой нет. В этом случае помогут достижения современной техники и медицины, в том числе, специальные приложения для смартфона, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт "СМ-Клиника" Анастасия Атаман.
"Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления (АД) — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными", - говорит врач.
Артериальное давление бывает низким, нормальным и высоким – каждому из этих состояний соответствуют определенные симптомы. Но доверять им полностью не стоит. Большее значение имеют индивидуальные параметры каждого организма, имеющиеся заболевания, внешние факторы. Атаман рекомендует знать параметры своего артериального давления даже тем, кто не жалуется на здоровье.
Она напомнила, что в течение суток АД меняется в зависимости от функциональной активности сердца. "В медицине это называют "рабочим" показателем кровяного состояния. В границах нормы считается АД 120/80 мм ртутного столба. Каждому здоровому человеку необходимо контролировать свое давление хотя бы раз в месяц", - заключила терапевт.
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