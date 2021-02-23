https://ria.ru/20210223/davlenie-1598623369.html

Врач научила, как измерить давление без тонометра

Врач научила, как измерить давление без тонометра

Бывает, что измерить артериальное давление (АД) нужно, а тонометра под рукой нет. В этом случае помогут достижения современной техники и медицины, в том числе,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T02:17

2021-02-23T02:17

2021-02-23T05:07

кровяное давление

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/99151/90/991519025_0:62:2872:1678_1920x0_80_0_0_90b1023521c1b5d84ac6bab104509309.jpg

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Бывает, что измерить артериальное давление (АД) нужно, а тонометра под рукой нет. В этом случае помогут достижения современной техники и медицины, в том числе, специальные приложения для смартфона, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт "СМ-Клиника" Анастасия Атаман.Артериальное давление бывает низким, нормальным и высоким – каждому из этих состояний соответствуют определенные симптомы. Но доверять им полностью не стоит. Большее значение имеют индивидуальные параметры каждого организма, имеющиеся заболевания, внешние факторы. Атаман рекомендует знать параметры своего артериального давления даже тем, кто не жалуется на здоровье.Она напомнила, что в течение суток АД меняется в зависимости от функциональной активности сердца. "В медицине это называют "рабочим" показателем кровяного состояния. В границах нормы считается АД 120/80 мм ртутного столба. Каждому здоровому человеку необходимо контролировать свое давление хотя бы раз в месяц", - заключила терапевт.

https://ria.ru/20210219/davlenie-1598154929.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровяное давление, здоровье - общество, общество