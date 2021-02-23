https://ria.ru/20210223/boeing-1598625972.html

Названа возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо

Названа возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо

Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что, по предварительным данным, ведомство рассматривает... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T06:09

2021-02-23T06:09

2021-02-23T07:05

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что, по предварительным данным, ведомство рассматривает усталость металла в частях двигателя как предполагаемую причину происшествия в американском Денвере, когда от лайнера Boeing 777 отпала часть обшивки.По словам председателя совета, в двигателе сломались две лопатки вентилятора: одна – у самого основания, вторая надломилась примерно посередине. Части двигателя также незначительно повредили корпус самолета. Отмечается, что NTSB продолжат расследование, в том числе постараются выяснить, как долго лопатки вентилятора были изношены.Он также добавил, что в понедельник вечером обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя, где во вторник ожидается повторная проверка.Как ранее информировал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.

https://ria.ru/20210222/dvigatel-1598561968.html

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колорадо, сша, в мире