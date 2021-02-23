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Названа возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо
Названа возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо
Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что, по предварительным данным, ведомство рассматривает... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T06:09
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что, по предварительным данным, ведомство рассматривает усталость металла в частях двигателя как предполагаемую причину происшествия в американском Денвере, когда от лайнера Boeing 777 отпала часть обшивки.По словам председателя совета, в двигателе сломались две лопатки вентилятора: одна – у самого основания, вторая надломилась примерно посередине. Части двигателя также незначительно повредили корпус самолета. Отмечается, что NTSB продолжат расследование, в том числе постараются выяснить, как долго лопатки вентилятора были изношены.Он также добавил, что в понедельник вечером обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt &amp; Whitney, которая является производителем двигателя, где во вторник ожидается повторная проверка.Как ранее информировал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
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колорадо, сша, в мире

Названа возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо

06:09 23.02.2021 (обновлено: 07:05 23.02.2021)
 
© REUTERS / Hayden Smith/@speedbird5280Рейс UA328 United Airlines возвращается в международный аэропорт Денвера с горящим двигателем
Рейс UA328 United Airlines возвращается в международный аэропорт Денвера с горящим двигателем - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© REUTERS / Hayden Smith/@speedbird5280
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что, по предварительным данным, ведомство рассматривает усталость металла в частях двигателя как предполагаемую причину происшествия в американском Денвере, когда от лайнера Boeing 777 отпала часть обшивки.
По словам председателя совета, в двигателе сломались две лопатки вентилятора: одна – у самого основания, вторая надломилась примерно посередине. Части двигателя также незначительно повредили корпус самолета. Отмечается, что NTSB продолжат расследование, в том числе постараются выяснить, как долго лопатки вентилятора были изношены.
"Говоря о лопатке вентилятора, которая сломалась у основания, предварительная проверка на месте показывает повреждения, связанные с усталостью металла ... Что касается лопатки вентилятора, которая сломалась посередине, ее повреждения связаны с ударом, полученным, когда другая лопатка, разломанная у основания, врезалась в нее", - заявил Сумвальт в ходе брифинга.
Он также добавил, что в понедельник вечером обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя, где во вторник ожидается повторная проверка.
Как ранее информировал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
Обломки двигателя Boeing 777, упавшие в жилом районе Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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