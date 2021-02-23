https://ria.ru/20210223/bloger-1598673933.html

Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле у "Родины-матери"

Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле у "Родины-матери"

Блогер станцевал у подножия статуи "Родина-мать" на братской могиле Мамаева кургана. Об этом пишет V1.ru. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T17:33

2021-02-23T17:33

2021-02-23T19:58

сталинградская битва (1942-1943)

волгоград

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Блогер станцевал у подножия статуи "Родина-мать" на братской могиле Мамаева кургана. Об этом пишет V1.ru.На видео 20-летний молодой человек, раздетый по пояс, танцует и размахивает руками рядом с памятником героям Сталинградской битвы. Съемка осуществлялась напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников города.На этом месте установлены поясняющие таблички: "По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек".Сам блогер не отрицает, что на видео снят он, однако утверждает, будто задний фон — это монтаж, и на Мамаевом кургане он ничего не снимал. По его словам, ролик могли смонтировать недоброжелатели.Портал отправил запрос в музей-заповедник "Сталинградская битва" с просьбой уточнить, попал ли "танец" молодого человека на братской могиле на камеры видеонаблюдения.Полиция начала проверку по опубликованному видео. По ее результатам будет принято решение в рамках законодательства. В музее-заповеднике "Сталинградская битва" также инициировали собственную проверку из-за инцидента.

https://ria.ru/20170425/1493051315.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сталинградская битва (1942-1943), волгоград