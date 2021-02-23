https://ria.ru/20210223/bloger-1598673933.html
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле у "Родины-матери"
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле у "Родины-матери"
Блогер станцевал у подножия статуи "Родина-мать" на братской могиле Мамаева кургана. Об этом пишет V1.ru. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:33
2021-02-23T17:33
2021-02-23T19:58
сталинградская битва (1942-1943)
волгоград
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Блогер станцевал у подножия статуи "Родина-мать" на братской могиле Мамаева кургана. Об этом пишет V1.ru.На видео 20-летний молодой человек, раздетый по пояс, танцует и размахивает руками рядом с памятником героям Сталинградской битвы. Съемка осуществлялась напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников города.На этом месте установлены поясняющие таблички: "По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек".Сам блогер не отрицает, что на видео снят он, однако утверждает, будто задний фон — это монтаж, и на Мамаевом кургане он ничего не снимал. По его словам, ролик могли смонтировать недоброжелатели.Портал отправил запрос в музей-заповедник "Сталинградская битва" с просьбой уточнить, попал ли "танец" молодого человека на братской могиле на камеры видеонаблюдения.Полиция начала проверку по опубликованному видео. По ее результатам будет принято решение в рамках законодательства. В музее-заповеднике "Сталинградская битва" также инициировали собственную проверку из-за инцидента.
https://ria.ru/20170425/1493051315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сталинградская битва (1942-1943), волгоград
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Блогер станцевал у подножия статуи "Родина-мать" на братской могиле Мамаева кургана
. Об этом пишет V1.ru
.
На видео 20-летний молодой человек, раздетый по пояс, танцует и размахивает руками рядом с памятником героям Сталинградской битвы. Съемка осуществлялась напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников города.
"Но и склон, на котором кривляется блогер, является большой братской могилой", — уточняется в статье.
На этом месте установлены поясняющие таблички: "По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек".
Сам блогер не отрицает, что на видео снят он, однако утверждает, будто задний фон — это монтаж, и на Мамаевом кургане он ничего не снимал. По его словам, ролик могли смонтировать недоброжелатели.
Портал отправил запрос в музей-заповедник "Сталинградская битва" с просьбой уточнить, попал ли "танец" молодого человека на братской могиле на камеры видеонаблюдения.
Полиция начала проверку по опубликованному видео. По ее результатам будет принято решение в рамках законодательства.
В музее-заповеднике "Сталинградская битва" также инициировали собственную проверку из-за инцидента.