Американские журналисты узнали, зачем России автомат под патрон НАТО
20:29 23.02.2021 (обновлено: 22:33 23.02.2021)
© Фото : концерн "Калашников"Новый автомат Калашникова АК-19
© Фото : концерн "Калашников"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский портал Defense News узнал у генерального директора концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова, для чего компания разработала АК-19 под натовский калибр.
Новейший автомат российского производства, представленный на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, рассчитан на патрон 5,56 × 45 миллиметров, который принят на вооружение странами Североатлантического альянса в 80-х годах. Он оснащен планкой Пикатинни, складывающимся прикладом с регулировкой длины, а также улучшенным прицелом и быстросъемным глушителем.
"Патрон 5,56 × 45 миллиметров традиционно используется во многих странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Это огромный рынок, и многие страны в этих регионах с большим уважением относятся к оружию, произведенному в России. АК-19 призван завоевать эти рынки", — сказал Тарасов.
Он уточнил, что Ближний Восток находится в центре внимания концерна "Калашников", поскольку это быстрорастущий рынок для оборонной продукции.
"Наш легендарный бренд хорошо зарекомендовал себя в регионе, и мы планируем развивать его", — подытожил он.
22 февраля, 19:46По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021