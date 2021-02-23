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Американские журналисты узнали, зачем России автомат под патрон НАТО
Американские журналисты узнали, зачем России автомат под патрон НАТО
Американский портал Defense News узнал у генерального директора концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова, для чего компания разработала АК-19 под натовский... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T20:29
2021-02-23T22:33
автомат калашникова
ближний восток
калашников (концерн)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский портал Defense News узнал у генерального директора концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова, для чего компания разработала АК-19 под натовский калибр.Новейший автомат российского производства, представленный на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, рассчитан на патрон 5,56 × 45 миллиметров, который принят на вооружение странами Североатлантического альянса в 80-х годах. Он оснащен планкой Пикатинни, складывающимся прикладом с регулировкой длины, а также улучшенным прицелом и быстросъемным глушителем.Он уточнил, что Ближний Восток находится в центре внимания концерна "Калашников", поскольку это быстрорастущий рынок для оборонной продукции."Наш легендарный бренд хорошо зарекомендовал себя в регионе, и мы планируем развивать его", — подытожил он.
https://ria.ru/20210222/vystavka-1598541777.html
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автомат калашникова, ближний восток, калашников (концерн)

Американские журналисты узнали, зачем России автомат под патрон НАТО

20:29 23.02.2021 (обновлено: 22:33 23.02.2021)
 
© Фото : концерн "Калашников"Новый автомат Калашникова АК-19
Новый автомат Калашникова АК-19 - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : концерн "Калашников"
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский портал Defense News узнал у генерального директора концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова, для чего компания разработала АК-19 под натовский калибр.
Новейший автомат российского производства, представленный на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, рассчитан на патрон 5,56 × 45 миллиметров, который принят на вооружение странами Североатлантического альянса в 80-х годах. Он оснащен планкой Пикатинни, складывающимся прикладом с регулировкой длины, а также улучшенным прицелом и быстросъемным глушителем.

"Патрон 5,56 × 45 миллиметров традиционно используется во многих странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Это огромный рынок, и многие страны в этих регионах с большим уважением относятся к оружию, произведенному в России. АК-19 призван завоевать эти рынки", — сказал Тарасов.

Он уточнил, что Ближний Восток находится в центре внимания концерна "Калашников", поскольку это быстрорастущий рынок для оборонной продукции.
"Наш легендарный бренд хорошо зарекомендовал себя в регионе, и мы планируем развивать его", — подытожил он.
Ружье МР-155 Ultima от Концерна Калашников на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 19:46
По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021
 
Автомат КалашниковаБлижний ВостокКалашников (концерн)
 
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