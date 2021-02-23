https://ria.ru/20210223/avtomat-1598686176.html

Американские журналисты узнали, зачем России автомат под патрон НАТО

Американские журналисты узнали, зачем России автомат под патрон НАТО

Американский портал Defense News узнал у генерального директора концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова, для чего компания разработала АК-19 под натовский... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T20:29

2021-02-23T20:29

2021-02-23T22:33

автомат калашникова

ближний восток

калашников (концерн)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский портал Defense News узнал у генерального директора концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова, для чего компания разработала АК-19 под натовский калибр.Новейший автомат российского производства, представленный на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, рассчитан на патрон 5,56 × 45 миллиметров, который принят на вооружение странами Североатлантического альянса в 80-х годах. Он оснащен планкой Пикатинни, складывающимся прикладом с регулировкой длины, а также улучшенным прицелом и быстросъемным глушителем.Он уточнил, что Ближний Восток находится в центре внимания концерна "Калашников", поскольку это быстрорастущий рынок для оборонной продукции."Наш легендарный бренд хорошо зарекомендовал себя в регионе, и мы планируем развивать его", — подытожил он.

https://ria.ru/20210222/vystavka-1598541777.html

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомат калашникова, ближний восток, калашников (концерн)