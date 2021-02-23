https://ria.ru/20210223/aviaperelety-1598347696.html

Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов

Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов

Аналитики сервиса по бронированию билетов назвали самые популярные направления для авиапутешествий по России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T02:15

2021-02-23T02:15

2021-02-23T02:15

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МОСКВА, 23 фев— РИА Новости. Аналитики сервиса по бронированию билетов назвали самые популярные направления для авиапутешествий по России, сообщает Туту.ру. В первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Также в десятку востребованных городов входят Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа. Среди этих маршрутов менее популярным, чем в 2019 году до начала пандемии, оказался только Москва — Ростов-на-Дону. Спрос на билеты в Краснодар из столицы вырос примерно на десять процентов, во все остальные города — на треть и более. В частности, в Калининград, Симферополь и Екатеринбург — на 60 с лишним процентов. По данным аналитиков сервиса, средний чек за перелет по России в одну сторону в январе 2021 был на 11 процентов ниже, чем год назад.

https://ria.ru/20210206/otpusk-1596175222.html

москва

уфа

краснодар

симферополь

минеральные воды

екатеринбург

ростов-на-дону

махачкала

санкт-петербург

калининград

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2021

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