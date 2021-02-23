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https://ria.ru/20210223/aviaperelety-1598347696.html
Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
Аналитики сервиса по бронированию билетов назвали самые популярные направления для авиапутешествий по России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T02:15
2021-02-23T02:15
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МОСКВА, 23 фев— РИА Новости. Аналитики сервиса по бронированию билетов назвали самые популярные направления для авиапутешествий по России, сообщает Туту.ру. В первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Также в десятку востребованных городов входят Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа. Среди этих маршрутов менее популярным, чем в 2019 году до начала пандемии, оказался только Москва — Ростов-на-Дону. Спрос на билеты в Краснодар из столицы вырос примерно на десять процентов, во все остальные города — на треть и более. В частности, в Калининград, Симферополь и Екатеринбург — на 60 с лишним процентов. По данным аналитиков сервиса, средний чек за перелет по России в одну сторону в январе 2021 был на 11 процентов ниже, чем год назад.
https://ria.ru/20210206/otpusk-1596175222.html
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екатеринбург
ростов-на-дону
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Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов

02:15 23.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 фев— РИА Новости. Аналитики сервиса по бронированию билетов назвали самые популярные направления для авиапутешествий по России, сообщает Туту.ру.
В первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Также в десятку востребованных городов входят Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.
Среди этих маршрутов менее популярным, чем в 2019 году до начала пандемии, оказался только Москва — Ростов-на-Дону. Спрос на билеты в Краснодар из столицы вырос примерно на десять процентов, во все остальные города — на треть и более. В частности, в Калининград, Симферополь и Екатеринбург — на 60 с лишним процентов.
По данным аналитиков сервиса, средний чек за перелет по России в одну сторону в январе 2021 был на 11 процентов ниже, чем год назад.
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