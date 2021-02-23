https://ria.ru/20210223/arktika-1598670432.html

В Японии восхитились службой российских военных в Арктике

В Японии восхитились службой российских военных в Арктике

Пользователь портала Yahoo News Japan восхитился службой российских военных в суровых условиях Арктики. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:50

2021-02-23T16:50

2021-02-23T17:38

россия

арктика

миг-31

безопасность

в мире

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователь портала Yahoo News Japan восхитился службой российских военных в суровых условиях Арктики.Тамаки Сакимура отметил, что этот регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры."Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными", — говорится в публикации.Россия совершенствует систему обороны в Арктическом регионе, уточнил автор статьи. Поэтому в Арктику направили экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Предполагается, что самолеты смогут немедленно перехватывать и отражать воздушные угрозы.МиГ-31БМ — модернизированная версия советского сверхзвукового истребителя дальнего радиуса действия МиГ-31. Самолет может развивать скорость М=2,8 (число Маха) и обладает одной из самых мощных в мире БРЛС "Заслон-М".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html

https://ria.ru/20210216/kurily-1597619652.html

россия

арктика

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2021

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россия, арктика, миг-31, безопасность, в мире