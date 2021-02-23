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В Японии восхитились службой российских военных в Арктике
В Японии восхитились службой российских военных в Арктике
Пользователь портала Yahoo News Japan восхитился службой российских военных в суровых условиях Арктики. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:50
2021-02-23T17:38
россия
арктика
миг-31
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователь портала Yahoo News Japan восхитился службой российских военных в суровых условиях Арктики.Тамаки Сакимура отметил, что этот регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры."Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными", — говорится в публикации.Россия совершенствует систему обороны в Арктическом регионе, уточнил автор статьи. Поэтому в Арктику направили экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Предполагается, что самолеты смогут немедленно перехватывать и отражать воздушные угрозы.МиГ-31БМ — модернизированная версия советского сверхзвукового истребителя дальнего радиуса действия МиГ-31. Самолет может развивать скорость М=2,8 (число Маха) и обладает одной из самых мощных в мире БРЛС "Заслон-М".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, арктика, миг-31, безопасность, в мире

В Японии восхитились службой российских военных в Арктике

16:50 23.02.2021 (обновлено: 17:38 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 фев РИА Новости. Пользователь портала Yahoo News Japan восхитился службой российских военных в суровых условиях Арктики.
Тамаки Сакимура отметил, что этот регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры.
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"Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными", — говорится в публикации.
Россия совершенствует систему обороны в Арктическом регионе, уточнил автор статьи. Поэтому в Арктику направили экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Предполагается, что самолеты смогут немедленно перехватывать и отражать воздушные угрозы.
"Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки", — добавил Сакимура.
МиГ-31БМ — модернизированная версия советского сверхзвукового истребителя дальнего радиуса действия МиГ-31. Самолет может развивать скорость М=2,8 (число Маха) и обладает одной из самых мощных в мире БРЛС "Заслон-М".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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