Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/zhertvy-1598534835.html
Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери в трех войнах
Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери в трех войнах
В Соединенных Штатах число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых. Об... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:55
2021-02-22T12:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
университет джонса хопкинса
бразилия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969429_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_2cc11887f07b34aed364d1ae2088db04.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Соединенных Штатах число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых. Об этом сообщает The New York Times.Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех войн погибли 392,3 тысячи американцев, в то время как жертвами COVID-19 стали свыше 498 тысяч человек.Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии: там число заразившихся коронавирусом перешагнуло отметку в 28,1 миллиона жителей. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали 2 января — тогда выявили почти 300 тысяч инфицированных.В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19 также входят Бразилия (246,5 тысячи пациентов) и Мексика (179,7 тысячи). В России коронавирус стал причиной смерти 82,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20210219/pfizer-1598112866.html
россия
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969429_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_99d0b61603b980bad7ae592a4e2a23cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, университет джонса хопкинса, бразилия, сша, в мире

Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери в трех войнах

09:55 22.02.2021 (обновлено: 12:33 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев РИА Новости. В Соединенных Штатах число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех войн погибли 392,3 тысячи американцев, в то время как жертвами COVID-19 стали свыше 498 тысяч человек.
Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии: там число заразившихся коронавирусом перешагнуло отметку в 28,1 миллиона жителей. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали 2 января — тогда выявили почти 300 тысяч инфицированных.
В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19 также входят Бразилия (246,5 тысячи пациентов) и Мексика (179,7 тысячи). В России коронавирус стал причиной смерти 82,2 тысячи человек.
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 06:06
Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияУниверситет Джонса ХопкинсаБразилияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии
13:59Почти девять миллионов жителей Техаса испытывают проблемы с водой
13:58Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
13:56В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
13:50Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
13:50Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
13:47"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
13:40Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
13:38В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
13:35Прилепина и Семигина приняли в партию "Справедливая Россия"
13:33В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:32Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
13:29При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
13:20Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
13:19Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
13:08"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13:08ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
13:07В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
13:02Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД
13:00Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
Лента новостейМолния