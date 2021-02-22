https://ria.ru/20210222/zhertvy-1598534835.html

Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери в трех войнах

Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери в трех войнах

В Соединенных Штатах число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых. Об... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:55

2021-02-22T09:55

2021-02-22T12:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

университет джонса хопкинса

бразилия

сша

в мире

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Соединенных Штатах число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых. Об этом сообщает The New York Times.Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех войн погибли 392,3 тысячи американцев, в то время как жертвами COVID-19 стали свыше 498 тысяч человек.Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии: там число заразившихся коронавирусом перешагнуло отметку в 28,1 миллиона жителей. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали 2 января — тогда выявили почти 300 тысяч инфицированных.В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19 также входят Бразилия (246,5 тысячи пациентов) и Мексика (179,7 тысячи). В России коронавирус стал причиной смерти 82,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210219/pfizer-1598112866.html

россия

бразилия

сша

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коронавирус covid-19, россия, университет джонса хопкинса, бразилия, сша, в мире