https://ria.ru/20210222/zhdanov-1598567367.html

Раскрыты обстоятельства смерти актера Александра Жданова

Раскрыты обстоятельства смерти актера Александра Жданова

Актер Александр Жданов скончался после продолжительной болезни, сообщили его коллеги по Театру "На Литейном". РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:16

2021-02-22T15:16

2021-02-22T16:37

культура

александр жданов

театр на литейном

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Александр Жданов скончался после продолжительной болезни, сообщили его коллеги по Театру "На Литейном".Актер Сергей Якушев рассказал, что близкие Жданова надеялись, что он выздоровеет, но вчера пришла весть о его смерти."И как-то даже упали мы все духом, что и не знаем, как сегодня вечером в спектакле работать. Он болел долгое время", — сообщил он в беседе с Пятым каналом. Артист добавил, что в театре даже собирали помощь для Жданова. Художественный руководитель Театра "На Литейном" Сергей Морозов, в свою очередь, подтвердил, что актер длительное время боролся с недугом."Несмотря на то что Александр Михайлович достаточно давно болел и последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом", — поделился режиссер.Жданову было 70 лет. Он окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. На его счету более 40 ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце".Кроме того, актер снимался в кино. Среди его работ роли в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3", картинах "Долгие версты войны", "Последнее лето детства", "Старшина" и многих других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр жданов, театр на литейном