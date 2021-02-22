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Раскрыты обстоятельства смерти актера Александра Жданова
Раскрыты обстоятельства смерти актера Александра Жданова
Актер Александр Жданов скончался после продолжительной болезни, сообщили его коллеги по Театру "На Литейном". РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:16
2021-02-22T15:16
2021-02-22T16:37
культура
александр жданов
театр на литейном
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Александр Жданов скончался после продолжительной болезни, сообщили его коллеги по Театру "На Литейном".Актер Сергей Якушев рассказал, что близкие Жданова надеялись, что он выздоровеет, но вчера пришла весть о его смерти."И как-то даже упали мы все духом, что и не знаем, как сегодня вечером в спектакле работать. Он болел долгое время", — сообщил он в беседе с Пятым каналом. Артист добавил, что в театре даже собирали помощь для Жданова. Художественный руководитель Театра "На Литейном" Сергей Морозов, в свою очередь, подтвердил, что актер длительное время боролся с недугом."Несмотря на то что Александр Михайлович достаточно давно болел и последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом", — поделился режиссер.Жданову было 70 лет. Он окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. На его счету более 40 ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце".Кроме того, актер снимался в кино. Среди его работ роли в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3", картинах "Долгие версты войны", "Последнее лето детства", "Старшина" и многих других.
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александр жданов, театр на литейном
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Актер Александр Жданов
скончался после продолжительной болезни, сообщили его коллеги по Театру "На Литейном"
.
Актер Сергей Якушев рассказал, что близкие Жданова надеялись, что он выздоровеет, но вчера пришла весть о его смерти.
"И как-то даже упали мы все духом, что и не знаем, как сегодня вечером в спектакле работать. Он болел долгое время", — сообщил он в беседе с Пятым каналом
.
Артист добавил, что в театре даже собирали помощь для Жданова.
Художественный руководитель Театра "На Литейном" Сергей Морозов, в свою очередь, подтвердил, что актер длительное время боролся с недугом.
"Несмотря на то что Александр Михайлович достаточно давно болел и последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом", — поделился режиссер.
Жданову было 70 лет. Он окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. На его счету более 40 ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце".
Кроме того, актер снимался в кино. Среди его работ роли в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3", картинах "Долгие версты войны", "Последнее лето детства", "Старшина" и многих других.