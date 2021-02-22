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https://ria.ru/20210222/zelenskiy-1598553806.html
Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
Власти Украины пока не собирались строить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках государственного проекта "Большая стройка", заявил в понедельник президент... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:19
2021-02-22T13:19
россия
антон кориневич
днепр (город)
владимир зеленский
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республика крым
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в мире
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Власти Украины пока не собирались строить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках государственного проекта "Большая стройка", заявил в понедельник президент страны Владимир Зеленский.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым."Пока не собирались, но иногда они (СМИ – ред.) подкидывают неплохие идеи", - сказал Зеленский журналистам в рамках форума "Украина. 30", отвечая на вопрос, правда ли, что в рамках проекта "Большая стройка" будет строиться вторая дамба на Северо-Крымском канале.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html
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россия
днепр (город)
симферополь
республика крым
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россия, антон кориневич, днепр (город), владимир зеленский, симферополь, республика крым, украина, в мире

Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале

13:19 22.02.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Власти Украины пока не собирались строить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках государственного проекта "Большая стройка", заявил в понедельник президент страны Владимир Зеленский.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 16:37
Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
"Пока не собирались, но иногда они (СМИ – ред.) подкидывают неплохие идеи", - сказал Зеленский журналистам в рамках форума "Украина. 30", отвечая на вопрос, правда ли, что в рамках проекта "Большая стройка" будет строиться вторая дамба на Северо-Крымском канале.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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РоссияАнтон КориневичДнепр (город)Владимир ЗеленскийСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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