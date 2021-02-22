По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021

В одной из крупнейших оружейных выставок в Абу-Даби приняли участие представители более 80 стран.
На фото: ружье МР-155 Ultima от Концерна "Калашников".
В одной из крупнейших оружейных выставок в Абу-Даби приняли участие представители более 80 стран.
На фото: ружье МР-155 Ultima от Концерна "Калашников".
Российскую "оборонку" традиционно представили масштабной экспозицией.
На фото: макеты истребителя Су-35 и военного десантного вертолета Ми-38Т на стенде "Рособоронэкспорта".
Российскую "оборонку" традиционно представили масштабной экспозицией.
На фото: макеты истребителя Су-35 и военного десантного вертолета Ми-38Т на стенде "Рособоронэкспорта".
В ОАЭ состоялся зарубежный дебют новейшего танка Т-14 на платформе "Армата".
На фото: логотип выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
В ОАЭ состоялся зарубежный дебют новейшего танка Т-14 на платформе "Армата".
На фото: логотип выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Посетители стенда "Калашникова" также увидели много новинок.
На фото: стенд компании Otokar.
Посетители стенда "Калашникова" также увидели много новинок.
На фото: стенд компании Otokar.
Среди разработок "Калашникова" — автомат АК-19 под патрон НАТО и новейший пистолет Лебедева.
На фото: генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов (слева) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (в центре).
Среди разработок "Калашникова" — автомат АК-19 под патрон НАТО и новейший пистолет Лебедева.
На фото: генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов (слева) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (в центре).
Концерн также продемонстрировал smart-ружье MP-155 Ultima, синхронизирующееся со смартфоном.
На фото: посетители на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Концерн также продемонстрировал smart-ружье MP-155 Ultima, синхронизирующееся со смартфоном.
На фото: посетители на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Помимо стрелкового оружия, "Калашников" показал новый беспилотник-конвертоплан для мониторинга и спасательных операций.
На фото: макет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта".
Помимо стрелкового оружия, "Калашников" показал новый беспилотник-конвертоплан для мониторинга и спасательных операций.
На фото: макет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта".
В российской экспозиции можно увидеть бронетранспортер и боевую машину пехоты на базе платформы "Бумеранг".
На фото: стенд компании "Росэлектроника" на выставке IDEX-2021.
В российской экспозиции можно увидеть бронетранспортер и боевую машину пехоты на базе платформы "Бумеранг".
На фото: стенд компании "Росэлектроника" на выставке IDEX-2021.
Среди зенитных комплексов российские оружейники показали "Антей-4000", "Викинг" и "Тор-Э2".
На фото: посетитель у стенда C&H Precision Weapons.
Среди зенитных комплексов российские оружейники показали "Антей-4000", "Викинг" и "Тор-Э2".
На фото: посетитель у стенда C&H Precision Weapons.
Гости ознакомились с российской авиационной и военно-морской техникой в виде моделей и презентаций.
На фото: стенд компании Norinco.
Гости ознакомились с российской авиационной и военно-морской техникой в виде моделей и презентаций.
На фото: стенд компании Norinco.
На выставке показали самолеты Су-35, транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т и беспилотные комплексы "Орлан-10Е".
На фото: сотрудница Национального выставочного центра.
На выставке показали самолеты Су-35, транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т и беспилотные комплексы "Орлан-10Е".
На фото: сотрудница Национального выставочного центра.
В военно-морской части экспозиции корпорация "Ак Барс" представила модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".
На фото: посетители выставки IDEX-2021.
В военно-морской части экспозиции корпорация "Ак Барс" представила модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".
На фото: посетители выставки IDEX-2021.
Посетители российских стендов также увидели плавающий танк "Спрут-СДМ1" холдинга "Высокоточные комплексы".
На фото: мужчина рассматривает самозарядные карабины "Сайга".
Посетители российских стендов также увидели плавающий танк "Спрут-СДМ1" холдинга "Высокоточные комплексы".
На фото: мужчина рассматривает самозарядные карабины "Сайга".
Масштабное участие России на выставке неслучайно. Более половины оружейного экспорта страны по итогам 2020 года пришлось на государства Ближнего Востока и Северной Африки.
На фото: макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта".
Масштабное участие России на выставке неслучайно. Более половины оружейного экспорта страны по итогам 2020 года пришлось на государства Ближнего Востока и Северной Африки.
На фото: макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта".