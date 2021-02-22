По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021

Масштабное участие России на выставке неслучайно. Более половины оружейного экспорта страны по итогам 2020 года пришлось на государства Ближнего Востока и Северной Африки.

На фото: макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта".