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По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021
По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021
РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T19:46
2021-02-22T19:46
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фото, фото

По последнему слову техники. Российское оружие на IDEX-2021

19:46 22.02.2021
 
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В одной из крупнейших оружейных выставок в Абу-Даби приняли участие представители более 80 стран.

На фото: ружье МР-155 Ultima от Концерна "Калашников".

Ружье МР-155 Ultima от Концерна Калашников на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
1 из 14

В одной из крупнейших оружейных выставок в Абу-Даби приняли участие представители более 80 стран.

На фото: ружье МР-155 Ultima от Концерна "Калашников".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российскую "оборонку" традиционно представили масштабной экспозицией.

На фото: макеты истребителя Су-35 и военного десантного вертолета Ми-38Т на стенде "Рособоронэкспорта".

Макеты истребителя Су-35 и военного десантного вертолёта Ми-38Т на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
2 из 14

Российскую "оборонку" традиционно представили масштабной экспозицией.

На фото: макеты истребителя Су-35 и военного десантного вертолета Ми-38Т на стенде "Рособоронэкспорта".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ОАЭ состоялся зарубежный дебют новейшего танка Т-14 на платформе "Армата".

На фото: логотип выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.

Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
3 из 14

В ОАЭ состоялся зарубежный дебют новейшего танка Т-14 на платформе "Армата".

На фото: логотип выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Посетители стенда "Калашникова" также увидели много новинок.

На фото: стенд компании Otokar.

Стенд компании Otokar на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
4 из 14

Посетители стенда "Калашникова" также увидели много новинок.

На фото: стенд компании Otokar.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Среди разработок "Калашникова" — автомат АК-19 под патрон НАТО и новейший пистолет Лебедева.

На фото: генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов (слева) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (в центре).

Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
5 из 14

Среди разработок "Калашникова" — автомат АК-19 под патрон НАТО и новейший пистолет Лебедева.

На фото: генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов (слева) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (в центре).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Концерн также продемонстрировал smart-ружье MP-155 Ultima, синхронизирующееся со смартфоном.

На фото: посетители на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.

Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
6 из 14

Концерн также продемонстрировал smart-ружье MP-155 Ultima, синхронизирующееся со смартфоном.

На фото: посетители на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Помимо стрелкового оружия, "Калашников" показал новый беспилотник-конвертоплан для мониторинга и спасательных операций.

На фото: макет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта".

Макет танка Т-14 Армата на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
7 из 14

Помимо стрелкового оружия, "Калашников" показал новый беспилотник-конвертоплан для мониторинга и спасательных операций.

На фото: макет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В российской экспозиции можно увидеть бронетранспортер и боевую машину пехоты на базе платформы "Бумеранг".

На фото: стенд компании "Росэлектроника" на выставке IDEX-2021.

Стенд компании Росэлектроника на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
8 из 14

В российской экспозиции можно увидеть бронетранспортер и боевую машину пехоты на базе платформы "Бумеранг".

На фото: стенд компании "Росэлектроника" на выставке IDEX-2021.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Среди зенитных комплексов российские оружейники показали "Антей-4000", "Викинг" и "Тор-Э2".

На фото: посетитель у стенда C&H Precision Weapons.

Посетитель у стенда C&H Precision Weapons на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
9 из 14

Среди зенитных комплексов российские оружейники показали "Антей-4000", "Викинг" и "Тор-Э2".

На фото: посетитель у стенда C&H Precision Weapons.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Гости ознакомились с российской авиационной и военно-морской техникой в виде моделей и презентаций.

На фото: стенд компании Norinco.

Стенд компании Norinco на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
10 из 14

Гости ознакомились с российской авиационной и военно-морской техникой в виде моделей и презентаций.

На фото: стенд компании Norinco.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На выставке показали самолеты Су-35, транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т и беспилотные комплексы "Орлан-10Е".

На фото: сотрудница Национального выставочного центра.

Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
11 из 14

На выставке показали самолеты Су-35, транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т и беспилотные комплексы "Орлан-10Е".

На фото: сотрудница Национального выставочного центра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В военно-морской части экспозиции корпорация "Ак Барс" представила модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

На фото: посетители выставки IDEX-2021.

Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
12 из 14

В военно-морской части экспозиции корпорация "Ак Барс" представила модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

На фото: посетители выставки IDEX-2021.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Посетители российских стендов также увидели плавающий танк "Спрут-СДМ1" холдинга "Высокоточные комплексы".

На фото: мужчина рассматривает самозарядные карабины "Сайга".

Посетитель рассматривает самозарядные карабины Сайга на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
13 из 14

Посетители российских стендов также увидели плавающий танк "Спрут-СДМ1" холдинга "Высокоточные комплексы".

На фото: мужчина рассматривает самозарядные карабины "Сайга".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Масштабное участие России на выставке неслучайно. Более половины оружейного экспорта страны по итогам 2020 года пришлось на государства Ближнего Востока и Северной Африки.

На фото: макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта".

Макет зенитной ракетной системы С-400 Триумф на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
14 из 14

Масштабное участие России на выставке неслучайно. Более половины оружейного экспорта страны по итогам 2020 года пришлось на государства Ближнего Востока и Северной Африки.

На фото: макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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