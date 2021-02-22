https://ria.ru/20210222/vstrecha-1598573133.html

Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет

Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:48

2021-02-22T15:48

2021-02-22T15:48

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет."Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Президент РФ отметил, что эта работа продолжается и сейчас.

https://ria.ru/20210222/predlozhenie-1598570613.html

https://ria.ru/20210222/putinlukashenko-1598569224.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия