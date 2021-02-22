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Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет
Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:48
2021-02-22T15:48
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет."Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Президент РФ отметил, что эта работа продолжается и сейчас.
https://ria.ru/20210222/predlozhenie-1598570613.html
https://ria.ru/20210222/putinlukashenko-1598569224.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет

15:48 22.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Белоруссию многое объединяет.
"Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Рад вас видеть – Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 15:29
Путин предложил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
Президент РФ отметил, что эта работа продолжается и сейчас.

И конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время. Мне приятно отметить, что многие молодые люди в Белоруссии выбирают российские вузы, российские учебные заведения, для того чтобы получить путевку в жизнь, получить хорошую профессию.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 15:33
Путин и Лукашенко провели переговоры
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
 
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