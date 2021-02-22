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Почти девять миллионов техасцев остались без воды из-за морозов
Почти девять миллионов техасцев остались без воды из-за морозов
Почти девять миллионов человек, около трети населения Техаса, продолжают испытывать проблемы с водоснабжением после аномальных морозов, которые привели к сбоям... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:59
2021-02-22T18:36
техас
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти девять миллионов человек, около трети населения Техаса, продолжают испытывать проблемы с водоснабжением после аномальных морозов, которые привели к сбоям в инфраструктуре, сообщает телеканал CNN.Как сообщил представитель местной комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) Гэри Расп, оповещение о необходимости кипятить воду действует в отношении не менее чем 8,8 миллиона жителей штата.Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что задействовал для распределения питьевой воды национальных гвардейцев и военных. "Уже было доставлено около 3,5 миллиона бутылок", - сообщил он в Twitter.По словам губернатора, власти привлекают в Техас слесарей-водопроводчиков из других штатов для ремонта лопнувших труб и другого вышедшего из строя оборудования. Домовладельцы без страховки смогут компенсировать расходы из фондов Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек оставались без электричества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210222/proisshestviya-1598540389.html
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техас, в мире

Почти девять миллионов техасцев остались без воды из-за морозов

13:59 22.02.2021 (обновлено: 18:36 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти девять миллионов человек, около трети населения Техаса, продолжают испытывать проблемы с водоснабжением после аномальных морозов, которые привели к сбоям в инфраструктуре, сообщает телеканал CNN.
Как сообщил представитель местной комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) Гэри Расп, оповещение о необходимости кипятить воду действует в отношении не менее чем 8,8 миллиона жителей штата.
Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что задействовал для распределения питьевой воды национальных гвардейцев и военных. "Уже было доставлено около 3,5 миллиона бутылок", - сообщил он в Twitter.
По словам губернатора, власти привлекают в Техас слесарей-водопроводчиков из других штатов для ремонта лопнувших труб и другого вышедшего из строя оборудования. Домовладельцы без страховки смогут компенсировать расходы из фондов Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
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