https://ria.ru/20210222/voda-1598558031.html

Почти девять миллионов техасцев остались без воды из-за морозов

Почти девять миллионов техасцев остались без воды из-за морозов

Почти девять миллионов человек, около трети населения Техаса, продолжают испытывать проблемы с водоснабжением после аномальных морозов, которые привели к сбоям... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:59

2021-02-22T13:59

2021-02-22T18:36

техас

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти девять миллионов человек, около трети населения Техаса, продолжают испытывать проблемы с водоснабжением после аномальных морозов, которые привели к сбоям в инфраструктуре, сообщает телеканал CNN.Как сообщил представитель местной комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) Гэри Расп, оповещение о необходимости кипятить воду действует в отношении не менее чем 8,8 миллиона жителей штата.Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что задействовал для распределения питьевой воды национальных гвардейцев и военных. "Уже было доставлено около 3,5 миллиона бутылок", - сообщил он в Twitter.По словам губернатора, власти привлекают в Техас слесарей-водопроводчиков из других штатов для ремонта лопнувших труб и другого вышедшего из строя оборудования. Домовладельцы без страховки смогут компенсировать расходы из фондов Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек оставались без электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/proisshestviya-1598540389.html

техас

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техас, в мире