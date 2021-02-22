https://ria.ru/20210222/vaktsiny-1598616604.html

Центры "вакцинного туризма" скоро могут появиться в мире, заявил эксперт

Центры "вакцинного туризма" скоро могут появиться в мире, заявил эксперт

Нехватка вакцин и несовершенство систем здравоохранения в разных странах приводит к тому , что возможность привиться становится конкурентным преимуществом,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T23:13

2021-02-22T23:13

2021-02-22T23:13

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нехватка вакцин и несовершенство систем здравоохранения в разных странах приводит к тому , что возможность привиться становится конкурентным преимуществом, заявил РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц."Мы наблюдаем большую заинтересованность у граждан разных стран на вакцинацию в определенных государствах, у которых доступная система здравоохранения и достаточное число инъекций. То есть речь идет о своеобразном "вакцинном туризме". Например, есть спрос на вакцинацию в Израиле. Страна и до пандемии была одним из центров медицинского туризма, так, только из России к нам ездили тысячи", - сказал Гервиц.Сейчас по доле вакцинированного населения, отмечает он, Израиль занимает первое место в мире. Основных причин, по его мнению, помимо политического решения, у этого две. Во-первых, нет дефицита вакцин, " Израиль даже обвиняют в слишком тесном сотрудничестве с компанией Pfizer в обмене информацией"."А во-вторых, в стране централизованная медицинская система. Такой ожидаемо нет в Евросоюзе, который объединяет много очень разных государств. Нет ее и в Америке, где система здравоохранения разбита по штатам и базируется на частной медицине, а не на государственной. В Израиле же подавляющее большинство медицинского обслуживания предоставляется через четыре больничные кассы, которые нам, выходцам из Советского Союза, напоминают систему советских поликлиник, со всеми их забытыми плюсами", - объясняет Гервиц.Кроме того, по его словам, в Израиле, начав с пожилых людей и групп риска, стремятся добиться максимального охвата вакцинации во всех возрастных категориях старше 16 лет. По словам Гервица, важным было решение прививать не только граждан страны, но и находящихся в Израиле иностранцев, даже нелегалов.Однако прямо сейчас, по его словам, попасть в Израиль не получится: государство ограничило возможность вернуться в страну даже для граждан, оказавшихся за рубежом. Правительство, отметил он, "делает ставку на два параллельных вектора – закрытие границ для предотвращения проникновения в страну новых вариантов вируса, и тотальную вакцинацию". Преуспев в последней, уверен эксперт, Израиль смелее будет открывать границы.

https://ria.ru/20210222/vaktsiny-1598571112.html

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россия, туризм, здоровье - общество, евросоюз, сша, израиль, в мире