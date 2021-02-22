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Путин заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин

Путин заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:31

2021-02-22T15:31

2021-02-22T16:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой."Нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами. Мы стараемся это делать. Мы открыты для совместной работы", - сказал Путин, говоря о производстве вакцин от коронавируса.Он добавил, что ему приятно отметить, что Россия будет объединять усилия с европейскими партнерами в данном вопросе. "А с Белоруссией - само собой. Повторяю, технологии уже переданы, как мне доложили, и разворачивается производство", - сказал Путин."Вы пообещали мне, что первой будет страна Белоруссия, и вы это сделали. Спасибо за это", - отреагировал Лукашенко."Так и получилось", - согласился президент России.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество