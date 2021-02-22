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Путин заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин
Путин заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:31
2021-02-22T15:31
2021-02-22T16:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой."Нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами. Мы стараемся это делать. Мы открыты для совместной работы", - сказал Путин, говоря о производстве вакцин от коронавируса.Он добавил, что ему приятно отметить, что Россия будет объединять усилия с европейскими партнерами в данном вопросе. "А с Белоруссией - само собой. Повторяю, технологии уже переданы, как мне доложили, и разворачивается производство", - сказал Путин."Вы пообещали мне, что первой будет страна Белоруссия, и вы это сделали. Спасибо за это", - отреагировал Лукашенко."Так и получилось", - согласился президент России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
СОЧИ, 22 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко
заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой
.
"Нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами. Мы стараемся это делать. Мы открыты для совместной работы", - сказал Путин, говоря о производстве вакцин от коронавируса.
Он добавил, что ему приятно отметить, что Россия будет объединять усилия с европейскими партнерами в данном вопросе. "А с Белоруссией - само собой. Повторяю, технологии уже переданы, как мне доложили, и разворачивается производство", - сказал Путин.
"Вы пообещали мне, что первой будет страна Белоруссия, и вы это сделали. Спасибо за это", - отреагировал Лукашенко.
"Так и получилось", - согласился президент России.