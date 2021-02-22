https://ria.ru/20210222/ukraina-1598535645.html

В бундестаге сравнили действия Киева с политикой гитлеровской Германии

В бундестаге сравнили действия Киева с политикой гитлеровской Германии

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:04

2021-02-22T10:04

2021-02-22T10:04

вальдемар гердт

альтернатива для германии (партия)

бундестаг германии

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века.По его словам, непозволительно спокойно смотреть на то, что сегодня происходит на Украине."Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами", - считает депутат.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совеат нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.СНБО Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

https://ria.ru/20210222/ukraina-1598489281.html

https://ria.ru/20210222/krym-1598530591.html

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вальдемар гердт, альтернатива для германии (партия), бундестаг германии, германия, украина, в мире