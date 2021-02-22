Лукашенко надеется возобновить автомобильное сообщение с Россией к лету

Думаю, недалёк тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем, у нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Вы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идём по заболеваемости (коронавирусом), но к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай Бог, к осени или может быть к лету мы выйдем к нулю, туда поближе.