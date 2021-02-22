Лукашенко надеется возобновить автомобильное сообщение с Россией к лету
15:36 22.02.2021 (обновлено: 15:51 22.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что в скором времени Москва и Минск возобновят автомобильное сообщение через границу.
"Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам, России и Белоруссии, через воздушные ворота", - сказал он в ходе российско-белорусских переговоров.
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Думаю, недалёк тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем, у нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Вы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идём по заболеваемости (коронавирусом), но к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай Бог, к осени или может быть к лету мы выйдем к нулю, туда поближе.