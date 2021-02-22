https://ria.ru/20210222/tekhas-1598539091.html

В Техасе объявили мораторий на счета за электроэнергию и ее отключение

В Техасе объявили мораторий на счета за электроэнергию и ее отключение

Власти штата Техас, пострадавшего от энергетического локаута, временно запретили отключение электроснабжения должникам, а также заморозили рассылку счетов за... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:38

2021-02-22T10:38

2021-02-22T10:38

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти штата Техас, пострадавшего от энергетического локаута, временно запретили отключение электроснабжения должникам, а также заморозили рассылку счетов за электроэнергию."Техасская комиссия по коммунальным услугам провела экстренную встречу, чтобы объявить мораторий на отключение потребителей из-за неуплаты. Они также запретят поставщикам электроэнергии посылать счета в этот период", - заявил губернатор штата Грег Эбботт, слова которого приводит региональный телеканал CBSDFW.Как отмечает телеканал, экстремальные погодные условия в Техасе привели к "заоблачному" росту цен на электроэнергию у ряда операторов. Один из потребителей в Далласе в субботу сообщил, что получил от своей компании счет на семь тысяч долларов.Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/geyts-1598457671.html

https://ria.ru/20210222/energosnabzhenie-1598528600.html

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