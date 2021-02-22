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Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи "секретного" танка
Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи "секретного" танка
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала "агента российской разведки", который пытался передать чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Об этом... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:24
2021-02-22T16:24
2021-02-22T16:45
россия
служба безопасности украины
т-80
ссср
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала "агента российской разведки", который пытался передать чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Об этом говорится на сайте ведомства.По мнению контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка "Оплот". Информацию об этой бронетехнике СБУ называет "закрытой"."Российский агент" пытался привлечь сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ "агент" получил от работника бюро образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии "представителю российских спецслужб".Мужчину задержали "по горячим следам" во время получения им полного комплекта технической документации, которая имеет гриф ограниченного доступа. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").В сообщении не уточняется судьба "представителя российской спецслужбы", который получил копии "секретных" документов.В Киеве считают "Оплот" новейшей бронетехникой. В действительности этот танк — модернизированная версия созданного в СССР Т-80УД и ничего секретного в нем для России нет.Сами украинские военные неоднократно отмечали серьезные недостатки "Оплота" в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Модифицированные Украиной Т-84 принимали участие в танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge в Германии в 2018 году и заняли восьмое место из восьми возможных, проиграв всем оппонентам. Экипаж "Оплотов" в тот день жаловался на неполадки заряжающего механизма, из-за которого два танка из трех не смогли осуществить выстрел.Бывший украинский военный Алексей Бобовников, ранее руководивший танковым взводом, отметил, что "Оплот" не является машиной следующего поколения и "не перспективен". Производственные мощности завода, выпускающего эту технику, не позволяют перевооружить украинскую армию ускоренными темпами. Пока Украина обеспечит одну танковую бригаду сотней машин, пройдет десять лет и "Оплоты" устареют, подчеркнул он.
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россия, служба безопасности украины, т-80, ссср, украина
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала "агента российской разведки", который пытался передать чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Об этом говорится на сайте ведомства
.
По мнению контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка "Оплот". Информацию об этой бронетехнике СБУ
называет "закрытой".
"Российский агент" пытался привлечь сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ "агент" получил от работника бюро образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии "представителю российских спецслужб".
Мужчину задержали "по горячим следам" во время получения им полного комплекта технической документации, которая имеет гриф ограниченного доступа. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").
В сообщении не уточняется судьба "представителя российской спецслужбы", который получил копии "секретных" документов.
В Киеве
считают "Оплот" новейшей бронетехникой. В действительности этот танк — модернизированная версия созданного в СССР
Т-80УД и ничего секретного в нем для России нет.
Сами украинские военные неоднократно отмечали серьезные недостатки "Оплота" в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Модифицированные Украиной Т-84 принимали участие в танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge в Германии
в 2018 году и заняли восьмое место из восьми возможных, проиграв всем оппонентам. Экипаж "Оплотов" в тот день жаловался на неполадки заряжающего механизма, из-за которого два танка из трех не смогли осуществить выстрел.
Бывший украинский военный Алексей Бобовников, ранее руководивший танковым взводом, отметил, что "Оплот" не является машиной следующего поколения и "не перспективен". Производственные мощности завода, выпускающего эту технику, не позволяют перевооружить украинскую армию ускоренными темпами. Пока Украина обеспечит одну танковую бригаду сотней машин, пройдет десять лет и "Оплоты" устареют, подчеркнул он.