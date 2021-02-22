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Новое оружие России
https://ria.ru/20210222/tank-1598555904.html
"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") показал на международной оружейной выставке IDEX 2021 плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:47
2021-02-22T13:47
новое оружие россии
спрут-сдм1 (легкий танк)
россия
бмд-4м
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") показал на международной оружейной выставке IDEX 2021 плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе холдинга."Холдинг "Высокоточные комплексы" показал новейший легкий плавающий танк "СПТП "Спрут-СДМ1" на IDEX 2021. На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал", - сказали в компании.Созданный на "Курганмашзаводе" "Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км.Как отметил исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков, "Спрут-СДМ1" на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка.По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению "Спрут-СДМ1" унифицирован с боевой машиной пехоты БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.В России "Спрут-СДМ1" в настоящее время проходит государственные испытания.
https://ria.ru/20201217/tank-1589612350.html
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спрут-сдм1 (легкий танк), россия, бмд-4м, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность

"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"

13:47 22.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех" / Перейти в фотобанкЛегкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний. Кадр видео
Легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 во время испытаний. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"
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АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") показал на международной оружейной выставке IDEX 2021 плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" показал новейший легкий плавающий танк "СПТП "Спрут-СДМ1" на IDEX 2021. На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал", - сказали в компании.
Испытания единственного в мире легкого плавающего танка Спрут - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 08:45Новое оружие России
Легкий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания на море и в субтропиках
Созданный на "Курганмашзаводе" "Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км.
Как отметил исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков, "Спрут-СДМ1" на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка.
По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению "Спрут-СДМ1" унифицирован с боевой машиной пехоты БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.
В России "Спрут-СДМ1" в настоящее время проходит государственные испытания.
Ручной пулемет РПК-16 - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 08:00
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
 
Новое оружие РоссииСпрут-СДМ1 (легкий танк)РоссияБМД-4МВысокоточные комплексыБМП-3РостехБезопасность
 
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