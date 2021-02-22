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Иностранные заказчики заинтересовались танком Т-90МС
Иностранные заказчики заинтересовались танком Т-90МС
Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС, сообщил РИА Новости в понедельник на оружейной выставке в Абу-Даби... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:12
2021-02-22T11:16
т-90мс
россия
т-90с
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
индия
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС, сообщил РИА Новости в понедельник на оружейной выставке в Абу-Даби представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.Танк Т-90МС демонстрировался на форуме "Армия-2020"."За последние годы мы получили ряд обращений от инозаказчиков на эту машину", - сказал собеседник агентства.По его словам, Т-90МС имеет значительный экспортный потенциал.В 2019 году Индия приняла решение о закупке 464 танков Т-90МС. В 2006 году Индия подписала контракт на закупку и сборку 1000 танков Т-90С.
https://ria.ru/20210221/armata-1598467896.html
https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html
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т-90мс, россия, т-90с, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), индия, безопасность

Иностранные заказчики заинтересовались танком Т-90МС

11:12 22.02.2021 (обновлено: 11:16 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС, сообщил РИА Новости в понедельник на оружейной выставке в Абу-Даби представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Танк Т-90МС демонстрировался на форуме "Армия-2020".
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"За последние годы мы получили ряд обращений от инозаказчиков на эту машину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Т-90МС имеет значительный экспортный потенциал.
"Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией", - сказал представитель ФСВТС России.
В 2019 году Индия приняла решение о закупке 464 танков Т-90МС. В 2006 году Индия подписала контракт на закупку и сборку 1000 танков Т-90С.
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Т-90МСРоссияТ-90СФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ИндияБезопасность
 
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