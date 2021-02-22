https://ria.ru/20210222/tank-1598542384.html

Иностранные заказчики заинтересовались танком Т-90МС

Иностранные заказчики заинтересовались танком Т-90МС

Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС, сообщил РИА Новости в понедельник на оружейной выставке в Абу-Даби... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:12

2021-02-22T11:12

2021-02-22T11:16

т-90мс

россия

т-90с

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

индия

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС, сообщил РИА Новости в понедельник на оружейной выставке в Абу-Даби представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.Танк Т-90МС демонстрировался на форуме "Армия-2020"."За последние годы мы получили ряд обращений от инозаказчиков на эту машину", - сказал собеседник агентства.По его словам, Т-90МС имеет значительный экспортный потенциал.В 2019 году Индия приняла решение о закупке 464 танков Т-90МС. В 2006 году Индия подписала контракт на закупку и сборку 1000 танков Т-90С.

https://ria.ru/20210221/armata-1598467896.html

https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html

россия

индия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-90мс, россия, т-90с, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), индия, безопасность