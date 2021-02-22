https://ria.ru/20210222/simptomy-1598537265.html

Инфекционист рассказал об опасных симптомах нового вируса

Инфекционист рассказал об опасных симптомах нового вируса

Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:18

2021-02-22T10:18

2021-02-22T11:36

илья акинфеев

птичий грипп h5n8

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А.Он отметил, что хотя все варианты этого вирусного заболевания протекают у человека со схожей симптоматикой, инфекция переносится организмом нелегко."Резкое начало заболевания, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов", — сказал Акинфеев в комментарии агентству Ura.ru, уточнив, что только специфическая диагностика позволяет определить, каким именно штаммом гриппа человек заразился.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 в мире. Ученые центра "Вектор" выделили генетический материал патогена у семерых сотрудников фабрики на Юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц произошла вспышка инфекции. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение вируса.

https://ria.ru/20210221/gripp-1598458363.html

москва

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