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Инфекционист рассказал об опасных симптомах нового вируса
Инфекционист рассказал об опасных симптомах нового вируса
Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:18
2021-02-22T11:36
илья акинфеев
птичий грипп h5n8
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А.Он отметил, что хотя все варианты этого вирусного заболевания протекают у человека со схожей симптоматикой, инфекция переносится организмом нелегко."Резкое начало заболевания, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов", — сказал Акинфеев в комментарии агентству Ura.ru, уточнив, что только специфическая диагностика позволяет определить, каким именно штаммом гриппа человек заразился.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 в мире. Ученые центра "Вектор" выделили генетический материал патогена у семерых сотрудников фабрики на Юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц произошла вспышка инфекции. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение вируса.
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илья акинфеев , птичий грипп h5n8, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Инфекционист рассказал об опасных симптомах нового вируса

10:18 22.02.2021 (обновлено: 11:36 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкИсследование крови животных и людей на наличие вирусов "свиного" и "птичьего" гриппа
Исследование крови животных и людей на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А.
Он отметил, что хотя все варианты этого вирусного заболевания протекают у человека со схожей симптоматикой, инфекция переносится организмом нелегко.
"Резкое начало заболевания, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов", — сказал Акинфеев в комментарии агентству Ura.ru, уточнив, что только специфическая диагностика позволяет определить, каким именно штаммом гриппа человек заразился.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 в мире. Ученые центра "Вектор" выделили генетический материал патогена у семерых сотрудников фабрики на Юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц произошла вспышка инфекции. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение вируса.
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 11:01
Названы меры профилактики птичьего гриппа H5N8
 
Илья Акинфеевптичий грипп H5N8Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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