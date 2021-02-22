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Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов
Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Трансляцию... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-22T22:02
2021-02-23T01:13
руслан хомчак
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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горловка
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Трансляцию пресс-конференции вел украинский Пятый канал.Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".Ранее в ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе. На комбата Народной милиции республики совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
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руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, борис грызлов, горловка, в мире

Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов

22:02 22.02.2021 (обновлено: 01:13 23.02.2021)
 
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на FacebookАртиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на Facebook
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Трансляцию пресс-конференции вел украинский Пятый канал.
"Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности", — заявил военный.
Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".
Ранее в ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе. На комбата Народной милиции республики совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
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Руслан ХомчакДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБорис ГрызловГорловкаВ мире
 
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