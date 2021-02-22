https://ria.ru/20210222/shturm-1598611796.html

Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов

Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Трансляцию... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-22T22:02

2021-02-22T22:02

2021-02-23T01:13

руслан хомчак

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

борис грызлов

горловка

в мире

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Трансляцию пресс-конференции вел украинский Пятый канал.Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".Ранее в ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе. На комбата Народной милиции республики совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.

https://ria.ru/20210222/tank-1598576529.html

донецкая народная республика

горловка

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руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, борис грызлов, горловка, в мире