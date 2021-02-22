https://ria.ru/20210222/shkola-1598612090.html

В Дагестане школьники покалечили друг друга во время игры

В Дагестане школьники покалечили друг друга во время игры

Следователи возбудили уголовное дело после игр учеников младших классов в одной из школ дагестанского Каспийска, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T22:12

2021-02-22T22:12

2021-02-22T22:12

россия

республика дагестан

каспийск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 22 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после игр учеников младших классов в одной из школ дагестанского Каспийска, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По предварительным данным следствия, 19 февраля в средней общеобразовательной школе Каспийска несколько учащихся седьмых классов в ходе игры с двумя учениками второго класса указанной школы нанесли последним многочисленные травмы."Для установления всех обстоятельств травмирования детей в школе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) и пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", – говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/kamchatka-1597966313.html

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россия, республика дагестан, каспийск, происшествия