https://ria.ru/20210222/shansy-1598547546.html

Оценены шансы Украины в случае войны с Россией

Оценены шансы Украины в случае войны с Россией

Украинская армия не сможет ничего противопоставить российским Вооруженным силам в случае военного столкновения, считает президент Центра системного анализа и... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:09

2021-02-22T12:09

2021-02-22T12:54

россия

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская армия не сможет ничего противопоставить российским Вооруженным силам в случае военного столкновения, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.По словам политолога, у ВСУ нет нужного спектра вооружений, достаточного финансирования, а также опыта боевых действий по современным стандартам.Кроме того, у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, бронетехника "пробивается теннисным мячиком", а солдаты снабжаются оружием и патронами с советских арсеналов, подытожил Ищенко.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Москвой. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310996.html

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россия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, москва, украина, в мире