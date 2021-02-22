Оценены шансы Украины в случае войны с Россией
12:09 22.02.2021 (обновлено: 12:54 22.02.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская армия не сможет ничего противопоставить российским Вооруженным силам в случае военного столкновения, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
По словам политолога, у ВСУ нет нужного спектра вооружений, достаточного финансирования, а также опыта боевых действий по современным стандартам.
"Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы", — сказал эксперт в эфире ютьюб-канала "Украина.ру".
Кроме того, у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, бронетехника "пробивается теннисным мячиком", а солдаты снабжаются оружием и патронами с советских арсеналов, подытожил Ищенко.
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Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Москвой. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
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