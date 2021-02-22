https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598616488.html

Госдеп пообещал следить за всеми участниками "Северного потока — 2"

Госдеп пообещал следить за всеми участниками "Северного потока — 2"

США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку — 2", на предмет введения санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-22T23:13

2021-02-22T23:13

2021-02-23T00:44

северный поток — 2

нед прайс

государственный департамент сша

сша

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку — 2", на предмет введения санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он напомнил, что ранее в своем докладе американский конгресс предложил внести в санкционный список лишь российское судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Также, по словам Прайса, США предоставили конгрессу список из 15 организаций, которые "добросовестно" отказались от участия в проекте Nord Stream 2 и поэтому "в данный момент" не подпадают под американские санкции.Ранее в понедельник США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций в рамках американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". В январе это судно уже попало в черный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник пообещала, что США продолжат следить за реализацией проекта и, в случае необходимости, примут решение по санкциям. При этом она отметила, что ограничения - лишь одна из мер, к которой может прибегнуть Вашингтон."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.

https://ria.ru/20210221/reverans-1598486036.html

https://ria.ru/20210222/potok-1598572216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, нед прайс, государственный департамент сша, сша