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https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598616488.html
Госдеп пообещал следить за всеми участниками "Северного потока — 2"
Госдеп пообещал следить за всеми участниками "Северного потока — 2"
США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку — 2", на предмет введения санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-22T23:13
2021-02-23T00:44
северный поток — 2
нед прайс
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку — 2", на предмет введения санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он напомнил, что ранее в своем докладе американский конгресс предложил внести в санкционный список лишь российское судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Также, по словам Прайса, США предоставили конгрессу список из 15 организаций, которые "добросовестно" отказались от участия в проекте Nord Stream 2 и поэтому "в данный момент" не подпадают под американские санкции.Ранее в понедельник США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций в рамках американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". В январе это судно уже попало в черный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник пообещала, что США продолжат следить за реализацией проекта и, в случае необходимости, примут решение по санкциям. При этом она отметила, что ограничения - лишь одна из мер, к которой может прибегнуть Вашингтон."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
https://ria.ru/20210221/reverans-1598486036.html
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северный поток — 2, нед прайс, государственный департамент сша, сша

Госдеп пообещал следить за всеми участниками "Северного потока — 2"

23:13 22.02.2021 (обновлено: 00:44 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку — 2", на предмет введения санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжим изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности", - сказал дипломат на брифинге.

Он напомнил, что ранее в своем докладе американский конгресс предложил внести в санкционный список лишь российское судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Также, по словам Прайса, США предоставили конгрессу список из 15 организаций, которые "добросовестно" отказались от участия в проекте Nord Stream 2 и поэтому "в данный момент" не подпадают под американские санкции.
Ранее в понедельник США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций в рамках американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". В январе это судно уже попало в черный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник пообещала, что США продолжат следить за реализацией проекта и, в случае необходимости, примут решение по санкциям. При этом она отметила, что ограничения - лишь одна из мер, к которой может прибегнуть Вашингтон.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.
Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Северный поток — 2Нед ПрайсГосударственный департамент СШАСША
 
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