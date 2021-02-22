https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598606639.html

Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии

Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии

Главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны властей в Белоруссии и рассмотрят... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:18

2021-02-22T20:18

2021-02-22T20:18

протесты в белоруссии

жозеп боррель

брюссель

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны властей в Белоруссии и рассмотрят дальнейшее расширение санкций, сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Что касается Белоруссии, репрессии и нападки на гражданское общество и граждан со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим принятие дальнейших санкций, а тем временем мы будем поддерживать белорусский народ и их законное требование демократии", - сказал он.

https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598606442.html

брюссель

белоруссия

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2021

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жозеп боррель, брюссель, белоруссия, в мире