https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598606639.html
Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии
Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии
Главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны властей в Белоруссии и рассмотрят... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:18
2021-02-22T20:18
2021-02-22T20:18
протесты в белоруссии
жозеп боррель
брюссель
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны властей в Белоруссии и рассмотрят дальнейшее расширение санкций, сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Что касается Белоруссии, репрессии и нападки на гражданское общество и граждан со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим принятие дальнейших санкций, а тем временем мы будем поддерживать белорусский народ и их законное требование демократии", - сказал он.
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жозеп боррель, брюссель, белоруссия, в мире