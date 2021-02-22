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Кузнецова рассказала о состоянии избитой ученицы интерната на Сахалине
Кузнецова рассказала о состоянии избитой ученицы интерната на Сахалине
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с избитой воспитанницей школы-интерната... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:58
2021-02-22T16:58
2021-02-22T17:31
сахалинская область
происшествия
анна кузнецова
сахалин
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с избитой воспитанницей школы-интерната на Сахалине.В воскресенье местные СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения."Правоохранительные органы продолжают проверку, мы запросим ее результаты. Ситуация остается на нашем контроле", - сказала Кузнецова.По ее словам, угрозы для жизни девочки нет, но требуется лечение, у нее диагностировано сотрясение головного мозга, и она по-прежнему в больнице.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в своем Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.
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сахалинская область, происшествия, анна кузнецова, сахалин, общество
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с избитой воспитанницей школы-интерната на Сахалине
.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения.
"Правоохранительные органы продолжают проверку, мы запросим ее результаты. Ситуация остается на нашем контроле", - сказала Кузнецова.
По ее словам, угрозы для жизни девочки нет, но требуется лечение, у нее диагностировано сотрясение головного мозга, и она по-прежнему в больнице.
"Вопросов в этой истории к руководству школы очень много: почему не был предотвращен конфликт, почему девочку без верхней одежды, со следами крови никто не заметил и не остановил при выходе из интерната, почему только благодаря прохожим удалось обратить внимание на эту ситуацию?" - подчеркнула детский омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области
Любовь Устиновская сообщила в своем Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.