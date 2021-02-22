https://ria.ru/20210222/sakhalin-1598581786.html

Кузнецова рассказала о состоянии избитой ученицы интерната на Сахалине

Кузнецова рассказала о состоянии избитой ученицы интерната на Сахалине

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с избитой воспитанницей школы-интерната... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:58

2021-02-22T16:58

2021-02-22T17:31

сахалинская область

происшествия

анна кузнецова

сахалин

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с избитой воспитанницей школы-интерната на Сахалине.В воскресенье местные СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения."Правоохранительные органы продолжают проверку, мы запросим ее результаты. Ситуация остается на нашем контроле", - сказала Кузнецова.По ее словам, угрозы для жизни девочки нет, но требуется лечение, у нее диагностировано сотрясение головного мозга, и она по-прежнему в больнице.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в своем Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20210221/kriminal-1598451624.html

сахалинская область

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сахалинская область, происшествия, анна кузнецова, сахалин, общество