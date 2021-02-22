Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
ТБИЛИСИ, 22 фев - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили позором нации и армии страны.
Парламент Грузии должен в понедельник проголосовать за вотум доверия кандидату в премьеры и его правительству.
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"Нас обвиняют в том предательстве и кошмаре, который совершила партия "Единое национальное движение". Как можно обвинить человека в чем-либо без четких доказательств? Михаил Саакашвили - позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой. Человек, который разогнал и пытал людей",- заявил Гарибашвили в парламенте.
Он утверждает, что граждане Грузии не представляют развитие страны при участии партии ЕНД.
Гарибашвили часто высказывался в адрес Саакашвили и его партии "Единое национальное движение". Оценивая достижения пенитенциарной системы, Гарибашвили однажды заявил, что "у тюрьмы все же есть один недостаток: в ней не хватает Миши".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. Позднее Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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