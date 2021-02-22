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В Фукусиме выловили зараженную радиацией рыбу
В Фукусиме выловили зараженную радиацией рыбу
Специалисты зафиксировали первое за два года превышение нормы по уровню содержания радиоактивных элементов в рыбе, выловленной у берегов префектуры Фукусима,... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:08
2021-02-22T19:04
магатэ
фукусима-1
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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Специалисты зафиксировали первое за два года превышение нормы по уровню содержания радиоактивных элементов в рыбе, выловленной у берегов префектуры Фукусима, передает телеканал NHK.По данным представителей федерации по рыболовству в префектуре Фукусима, в ходе пилотного проекта был проведен вылов морского окуня в 9 километрах от населенного пункта Синти. В ходе последующего анализа выловленной рыбы было установлено, что уровень содержания радиоактивного цезия составляет 500 беккерелей на килограмм, что в пять раз превышает стандарты, установленные японскими властями."Стандарт, установленный федерацией по рыболовству префектуры в добровольном порядке, составляет 50 беккерелей на килограмм. В связи с его многократным превышением было принято решение остановить поставку морского окуня до подтверждения его безопасности", - говорится в сообщении телеканала.После аварии на АЭС "Фукусима-1" японское правительство вело запрет на поставки 44 видов рыб из префектуры Фукусима. Ограничения снимались со временем, а полностью запрет на поставки всей рыболовной продукции из этой префектуры был снят в феврале прошлого года. Теперь в ходе пилотных проектов по вылову того вида рыб каждый улов проходит инспекцию на уровень содержания радиоактивных элементов. Поставки рыбы же осуществляются только в том случае, если уровень не превышает стандарта, добровольно установленного самой федерацией, который является более жестким чем правительственный.Эксперты не исключают, что после выявления превышения норм власти вновь могут ввести запрет на поставки морского окуня из префектуры Фукусима.11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название "Великое землетрясение Восточной Японии". Землетрясение подобной силы, по оценкам ученых, происходит в этой стране не чаще одного раза в 600 лет. Стихийное бедствие привело к тяжелой аварии на японской АЭС "Фукусима-1", ставшей крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.После аварии ряд стран, в том числе Южная Корея, Китай, Сингапур запретили или ввели ограничения на импорт рыбы, пищевой и сельскохозяйственной продукции из японских префектур, которые пострадали от утечки радиоактивных веществ. Однако, в июне 2018 года эксперты из МАГАТЭ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подтвердили, что уровень радиоактивных элементов в поставляемой из префектуры Фукусима продукции не превышает нормальных значений.
https://ria.ru/20210214/fukusima-1597394935.html
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магатэ, фукусима-1, оон, япония, в мире

В Фукусиме выловили зараженную радиацией рыбу

16:08 22.02.2021 (обновлено: 19:04 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Специалисты зафиксировали первое за два года превышение нормы по уровню содержания радиоактивных элементов в рыбе, выловленной у берегов префектуры Фукусима, передает телеканал NHK.
По данным представителей федерации по рыболовству в префектуре Фукусима, в ходе пилотного проекта был проведен вылов морского окуня в 9 километрах от населенного пункта Синти. В ходе последующего анализа выловленной рыбы было установлено, что уровень содержания радиоактивного цезия составляет 500 беккерелей на килограмм, что в пять раз превышает стандарты, установленные японскими властями.
"Стандарт, установленный федерацией по рыболовству префектуры в добровольном порядке, составляет 50 беккерелей на килограмм. В связи с его многократным превышением было принято решение остановить поставку морского окуня до подтверждения его безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
После аварии на АЭС "Фукусима-1" японское правительство вело запрет на поставки 44 видов рыб из префектуры Фукусима. Ограничения снимались со временем, а полностью запрет на поставки всей рыболовной продукции из этой префектуры был снят в феврале прошлого года. Теперь в ходе пилотных проектов по вылову того вида рыб каждый улов проходит инспекцию на уровень содержания радиоактивных элементов. Поставки рыбы же осуществляются только в том случае, если уровень не превышает стандарта, добровольно установленного самой федерацией, который является более жестким чем правительственный.
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Эксперты не исключают, что после выявления превышения норм власти вновь могут ввести запрет на поставки морского окуня из префектуры Фукусима.
11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название "Великое землетрясение Восточной Японии". Землетрясение подобной силы, по оценкам ученых, происходит в этой стране не чаще одного раза в 600 лет. Стихийное бедствие привело к тяжелой аварии на японской АЭС "Фукусима-1", ставшей крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.
После аварии ряд стран, в том числе Южная Корея, Китай, Сингапур запретили или ввели ограничения на импорт рыбы, пищевой и сельскохозяйственной продукции из японских префектур, которые пострадали от утечки радиоактивных веществ. Однако, в июне 2018 года эксперты из МАГАТЭ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подтвердили, что уровень радиоактивных элементов в поставляемой из префектуры Фукусима продукции не превышает нормальных значений.
 
МАГАТЭФукусима-1ООНЯпонияВ мире
 
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